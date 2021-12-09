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08.12.2021

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08.12.2021

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Алексей Текслер
переселение из ветхоаварийного жилья
Копейск
Общество
09.12.2021 09:58

Текслер: Всем главам ставлю задачу, чтобы дети-сироты и люди из аварийного жилья переезжали в новые квартиры

В Копейске (Челябинская область) построен и введен в эксплуатацию дом для переселенцев из ветхо-аварийного жилья и детей-сирот. Ключи новоселам вручил губернатор Алексей Текслер.

Новый дом № 12 «В» по улице Короленко в Копейске сдан в ноябре 2021 года. В нем 165 квартир приобретено по областной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и 16 квартир - для детей-сирот.

Алексей Текслер вручил ключи от новых квартир ветерану труда Ивану Кролю, семье Решетовых, переселенных из аварийного жилья, а также Олегу Литвинову, относящемуся к категории детей-сирот.

В 2021 году в Копейске в новые благоустроенные квартиры переедут 413 жителей, проживающих в ветхо-аварийном жилье. В 2020 году этот показатель был в полтора раза ниже – новоселье справили 266 семей.

«До конца года планируется переселить 413 семей, предоставив каждой отдельную квартиру с полной чистовой отделкой, оснащенную кухонной плитой и сантехническим оборудованием», – отметил глава Копейска Андрей Фалейчик.

Кроме того, в 2021 году планируется обеспечить жильем 79 детей-сирот Копейского городского округа. Из них 53 квартиры уже оформлены и предоставлены. В доме № 12В по улице Короленко выделено 16 квартир для нуждающихся из этой категории. Еще10 квартир до конца текущего года будет предоставлено детям-сиротам в новом доме на ул. Борьбы, 43.

В мэрии подчеркивают, в 2022 году работа в этом направлении продолжится. На расселение жителей из аварийного жилья в Копейске предусмотрен один миллиард 58 миллионов рублей, на эти средства будет приобретено 500 квартир. Для переселения копейских детей-сирот в будущем году планируется приобрести 108 благоустроенных квартир.

В целом по области к концу 2021 года будет приобретено 885 квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2022 году финансирование по данной программе увеличится.

«Всем главам ставлю задачу, чтобы дети-сироты и люди из ветхо-аварийного жилья переезжали в новые квартиры. Задача принципиальная – строить новое жилье. Минстрою, всем главам будем выделять средства, чтобы новое комфортное жилье появлялось в наших муниципалитетах», - распорядился Алексей Текслер.

Как сообщили в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» перед регионом была поставлена задача по расселению до первого сентября 2025 года всех аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до первого января 2017 года (расселяемая площадь более 188 тысячи квадратных метров, количество граждан, проживающих в аварийном жилье – 10,46 тысячи человек).

С начала действия программы в 2019 году на сегодняшний день в рамках проекта расселено 72,79 тысячи квадратных метров, улучшили свои жилищные условия четыре тысячи 877 человек.

До конца 2021 года на Южном Урале запланировано сдать в эксплуатацию многоквартирные дома в Копейске, Златоусте, Магнитогорске, Еманжелинске. В каждом из которых профинансировано приобретение квартир для жителей аварийного фонда.

В Миассе в 2021 году для переселения граждан из аварийного жилья были приобретены 134 квартиры, жители переселены из 31 аварийного дома. В планах на следующий год расселить еще более 275 семей из 17 аварийных домов.

В Златоусте в квартале «Березовая роща» завершается строительство нового дома, в котором приобретены жилые помещения для расселения 208 златоустовских семей по областной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального нацпроекта.

В Еманжелинске завершается строительство многоквартирного дома №22 по улице Энгельса, в котором также приобретены квартиры для переселенцев из аварийного жилья. Новоселье отметят в этом году 18 семей. «В 2022 году в муниципалитете планируется переселить 85 человек из домов, признанных непригодными для проживания до первого января 2017 года. Им будет предоставлено 27 благоустроенных жилых помещений. Тем самым выполнение программы будет завершено досрочно», – отметил глава Еманжелинского района Евгений Светлов.

Челябинская область планирует досрочно выполнить программу по переселению граждан из аварийного жилья – до конца 2023 года.

Ускоренные темпы расселения южноуральцев из аварийного жилья стали возможными благодаря заключению дополнительного соглашения Челябинской области с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ. 

На днях Фонд одобрил заявку Челябинской области на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, осуществляемой по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Южный Урал получит 3,6 миллиарда рублей на реализацию мероприятий программы 2022-2023 годов. В порядке софинансирования из регионального бюджета будет выделено 1,18 миллиарда рублей. Указанные средства будут направлены на переселение более пяти тысяч человек из двух тысяч 41 жилого помещения общей площадью 85,02 тысячи квадратных метров на территории двадцати муниципальных образований.

ФОТО: пресс-служба губернатора

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
переселение из ветхоаварийного жилья
Копейск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.12.2021

Алексей Текслер: Я обязательно приеду в Джабык по новой дороге
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08.12.2021

В Челябинской области введут новое пособие для поддержки семей с детьми
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В Челябинскую область начали прибывать первые участники Кубка мира по сноуборду

06.12.2021 16:54

Челябинск бережно хранит память о настоящем герое Евгении Родионове

06.12.2021 16:00

ВТБ защитит россиян от «кредитных мошенников»

06.12.2021 15:53

Челябинская область наращивает инвестиционную привлекательность

06.12.2021 15:46

Взяточник из УралГУФКа проведет за решеткой четыре с половиной года

06.12.2021 15:41

Преподаватели южноуральских вузов стали выпускниками цифровой школы Сбербанка

06.12.2021 15:38

Тинькофф: удобное ведение бизнеса

06.12.2021 15:30

В Челябинской области на смену снегопадам придут морозы

06.12.2021 15:28

Депутаты Госдумы предложили повысить выплаты по больничным работающим студентам

06.12.2021 15:26

«Я будущий ракетостроитель»: в Миассе названы победители творческого конкурса ГРЦ Макеева

06.12.2021 15:19

ММК стал первым в России предприятием с «золотым» статусом Investors in People

06.12.2021 15:06

Федерация профсоюзов Челябинской области помогла работникам крупной торговой сети защитить свои права

06.12.2021 15:01

Аргентина одобрила «Спутник Лайт»

06.12.2021 14:47

Челябинская область готовится к отправке второго эшелона с призывниками

06.12.2021 14:34

По поручению Котовой: движение на Цвиллинга и Первой Пятилетки будут регулировать сотрудники ГИБДД

06.12.2021 13:38

Условия жизни косолапого Малыша из придорожного кафе проверили надзорные ведомства

06.12.2021 13:03

В Ленинском районе Челябинска по обращениям жителей снесут более двухсот деревьев

06.12.2021 11:52

Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией

06.12.2021 11:43

В Снежинске открылся первый медицинский класс

06.12.2021 11:37

В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 208 жителей

06.12.2021 11:12

Рыльская назвала сроки заключения муниципального контракта на приобретение помещения под библиотеку в Чурилово

06.12.2021 10:59

Печальная новость: челябинский зоопарк сообщил о смерти льва Ричарда

06.12.2021 10:35

В Челябинской агломерации запустят четыре новых маршрута и продлят три действующих

06.12.2021 10:27

Движение автомобилей на участке от Тимирязева до Свободы в Челябинске ограничено до 24 декабря

06.12.2021 10:07

Дело о загрязнении «Ромкором» реки в Троицком районе передано в Росприроднадзор

06.12.2021 09:53

ВТБ адаптирует 100% банкоматов для слабовидящих пользователей до конца года

06.12.2021 09:49

В Челябинской области местами снег

06.12.2021 09:44

Анонсы событий и мероприятий на шестое декабря

06.12.2021 08:54

ГРЦ Макеева посетил зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов

04.12.2021 15:05

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

04.12.2021 13:47

Переселенцы из ветхого жилья в Карабаше получили ключи от новых квартир

04.12.2021 08:43

Прием платежей через электронные кошельки