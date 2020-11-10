Теперь любой южноуралец сможет в аптеке измерить уровень кислорода в крови, закупая лекарства от ковида

Жители Челябинской области теперь смогут в аптеках проверить уровень насыщения крови кислородом. Кроме того, в государственных аптеках региона пополнен запас противовирусных препаратов и антибиотиков, необходимых для лечения коронавирусной инфекции Covid-19.

Соответствующие поручения дал губернатор Алексей Текслер, который внимательно следит за всеми сообщениями, поступающие ему по различным каналам в социальных сетях.

«Проанализировал ваши сообщения про нехватку медицинских препаратов в аптеках области. Чаще всего вы пишите про недостаток антибиотиков, арбидола и других противовирусных препаратов», - отметил на своей странице в Инстаграм Алексей Текслер.

По результатам анализа глава региона дал поручение Областному аптечному складу увеличить отгрузки в государственные аптеки, которые есть в каждом муниципалитете Челябинской области.

«Помогло и решение на федеральном уровне об отмене обязательной маркировки медикаментов», - отметил Алексей Текслер.

Напомним, Минпромторг РФ (с учетом возросшего спроса на ряд медикаментов противовирусного действия и антибиотиков) снял требование по обязательной маркировке лекарственных препаратов. Система маркировки лекарств пока переведена в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволило снять появившееся в конце октября напряжение и дефицит некоторых медикаментов в аптеках.

«Лекарства уже поступают в наши аптеки. Мониторинг показывает, что ситуация постепенно улучшается», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что областные власти продолжают работы с производителями лекарственных препаратов и поставщиками. «Задача - иметь контролируемый двухмесячный товарный запас востребованных препаратов, - сообщил Алексей Текслер и подчеркнул. - Отмечу: лечебные учреждения обеспечены нужными медикаментами».

Жители в ответ благодарят губернатора и делятся, что смогли закупить нужные лекарства в аптеке возле дома. «Сестре сегодня утром назначили лечение, ходил покупать, все по списку было в наличии. Это порадовало, потому что я ожидал, что придется весь город объехать в поисках лекарств», - поделился Егор.

Кроме того, по поручению главы региона областное министерство здравоохранения мониторит не только наличие медикаментов в аптеках, но и уровень цен на них. «Стоимость лекарств из перечня жизненно важных расти не должна! Будем также отслеживать колебание всей номенклатуры. В случаях необоснованного завышения цен будем разбираться совместно с региональным УФАС. Такие договоренности достигнуты», - заверил Алексей Текслер.

Жительница области Екатерина отмечает: «В государственных аптеках и цены не завышают. Хорошо, если там будет хватать на всех лекарств, тогда может и частникам уже будет не выгодно повышать стоимость».

По поручению Алексея Текслера для государственных аптек закуплены пульсоксиметры. И теперь южноуральцы смогут в аптеках измерить уровень насыщения крови кислородом. Контроль этого показателя очень важен при заболевании коронавирусной инфекцией.

«Пульсоксиметры в аптеках - это очень хорошо! Не охота покупать ради пары недель использования, а может и вообще не пригодится, а так в аптеке можно будет проверить на всякий случай», - написала жительница области Мария. При пневмонии, в том числе и вызванной ковидом, сатурация кислорода в крови резко снижается, что может привести к дыхательной недостаточности. В такой ситуации требуется срочная помощь медиков.

Приборы будут доступны южноуральцам уже в ближайшие дни. «Я думаю, это займет день-два, может быть, даже меньше, уже завтра всё это появится, особенно в Челябинске, - рассказала сегодня на брифинге первый заместитель губернатора Ирина Гехт.- Это мера, которая где-то успокоит людей, а где-то, наоборот, насторожит в случае, если какие-то показатели будут ниже нормы».

По словам первого вице-губернатора, все провизоры проинформированы о нормативных показателях, которые должны быть у здорового человека.

На первоначальном этапе закуплено 200 пульсоксиметров. «Если опыт окажется удачным, пульсоксиметры могут появиться и в сельских аптеках. Помимо этого, приборы с помощью благотворителей сейчас закупают для сельских фельдшеров», - уточнила Ирина Гехт.