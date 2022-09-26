Тепло в дома жителей Коркино придет с 26 сентября по первое октября

Отопительный сезон в Коркинском городском округе (Челябинская область) стартовал 22 сентября. В жилые дома тепло начнут подавать с понедельника, 26 сентября. Отопление будет подключаться поэтапно в течение недели. А похолодание и мокрый снег синоптики обещают уже с сегодняшнего дня.

Соответствующее постановление о начале отопительного сезона подписал глава администрации Коркинского городского поселения Вадим Галямов, сообщается на официальном сайте мэрии.

«Считать началом отопительного периода 2022-2023 годов в Коркинском городском поселении для организаций бюджетной сферы (детские общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения) – с 22 сентября 2022 года; для иных потребителей тепловой энергии, в том числе в отношении объектов жилищной сферы – с 26 сентября 2022 года», - говорится в документе.

ООО «ТеплоСервис» предупреждает коркинцев, что в период подключения тепла в отдельных домах возможны перебои с горячим водоснабжением, обусловленные переключением котлов в котельных. Жителей просят с понимаем отнестись к временным неудобствам.

В администрации уточнили, запуск отопления в жилом фонде планируется завершить в течение следующей недели, то есть до первого октября.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – прогнозируют сильные ливни, местами с мокрым снегом, шквалистый ветер на фоне низкого атмосферного давления, сильное налипание мокрого снега на провода, на отдельных участках дорог сильная гололедица.