26.09.2022
Базовая станция связи «Ростелекома» названа в честь 30-летия Интернета на Южном Урале
26.09.2022
Омбудсмен просит южноуральцев сообщать ей обо всех нарушениях в ходе частичной мобилизации
26.09.2022
Озёрский «Золотой петушок» подвёл итоги «Музыкального бурдона»
26.09.2022
Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону рассказал детям об истории становления Вооруженных сил РФ
26.09.2022
Тепло в дома жителей Коркино придет с 26 сентября по первое октября
26.09.2022
В Челябинской области за неделю суточное число заболевших ковидом выросло на 30%
Тепло в дома жителей Коркино придет с 26 сентября по первое октября
16.09.2022
Прокуратура объявила предостережения главам
15.09.2022
В Кыштыме начинается отопительный сезон, но не все жители этому рады
14.09.2022
В Челябинске готовы к подаче тепла на соцобъекты до официального старта отопительного сезона
12.09.2022
Текслер: Ничего не мешает подключать объекты к теплу уже сейчас
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022