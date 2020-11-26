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Теплосети Челябинска проверили с помощью тепловизора на самолете Ан-2

Над Челябинском пролетел самолет Ан-2 с прикрепленным к нему тепловизором. Таким образом специалисты «УСТЭК-Челябинск» проверили городские тепловые сети.

Аэросъемку теплосетей проводили ночью. Самолет Ан-2 пролетел над всем Челябинском на высоте 350 метров. Прикрепленный к нему тепловизор дал возможность увидеть дефекты сетей.

«Аэросъемка тепловых сетей — один из наиболее современных превентивных методов диагностирования трубопроводов. Технология позволяет оперативно получать обследование большой площади инженерных сетей любого района города. Результаты тепловой съемки обрабатываются, выдаются заключения о скрытых дефектах либо участках с повышенными потерями, специалисты компании приступают к их устранению», — рассказывает генеральный директор АО «УСТЭК-Челябинск» Игорь Рындин.

Высокоточные координатно-привязанные данные удалось получить благодаря тому, что широта инфракрасных излучений составляет 750 метров, а оптический угол съемки – 120 градусов.

Тепловизор замеряет тепловое излучение, которое исходит от объекта. Цвет или оттенок соответствует определенному диапазону температуры. Это помогает найти «утечку тепла». Чем незаметнее линии теплотрасс, тем лучше теплоизоляция труб.

«Этот обход масштабен и эффективен, - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по внешним и внутренним коммуникациям АО «УСТЭК-Челябинск» Ирина Великосельская. – Состояние теплосетей можно проверить по всему городу и в будущем там, где нужно, сети поменять».

«УСТЭК-Челябинск» на примере показал работу тепловизора. Так, в 2015 году после съемки были заметны изношенные стальные трубы. В 2020 году после их замены на новые вновь уложенный участок теплотрассы оказался не виден.