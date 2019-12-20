Трамвай  Ростеха прибыл в Челябинск
Общество
Сегодня, 10:07
Автор: 
Евгения Александрова

Трамвай, произведенный на предприятии «Уралтрансмаш», входящем в корпорацию «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех, сегодня, 20-го декабря, рано утром прибыл в Челябинск.

Оранжевый красавец модели 71-415 дожидается своего часа в депо №2. Как пишет сообщество «Челябинский транспорт» в ВКонтакте, после разгрузки и обкатки будет проведена тестовая эксплуатация с пассажирами. Ожидается, что оценить достоинства трамвая жители южноуральской столицы смогут уже на следующей неделе.

С большой долей вероятности трамвай пустят по третьему маршруту. Челябинцы предлагают и 14-й. Некоторые горожане относятся к событию скептически, вспоминая его предшественника из Усть-Катава (детище УКВЗ), который постоянно ломался и в результате был отправлен в другой город, оставив в нежных душах жителей областного центра чувство обиды и недоумения.

«Если он хотя бы полмаршрута проедет и не встанет на наших рельсах», - вот один из комментариев, посвященный трамваю 71-45.

Тем временем, его производители заявляют, что сообщает Ростех, при разработке трамвая его создатели учли пожелания пассажиров и специалистов эксплуатирующих организаций. Специально для него изготовлена поворотная тележка с двойным рессорным подвешиванием, не имеющая российских аналогов. Трамвай полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда», в нем предусмотрено 29+1 место для сидения. Трамвай, интерьер и экстерьер салона которого выполнены из композитных материалов, может перевозить до 175-ти человек.

«Работа над уникальной для России моделью велась тщательная и кропотливая. Перед разработчиками модели стояла задача создать современный и удобный вагон, в том числе и для маломобильных групп населения, людей пожилого возраста и пассажиров с детьми, с максимальным применением отечественных комплектующих», - отмечают в Госкорпорации Ростех.

Дизайн вагона проработан с учетом передовых мировых тенденций и отвечает всем современным требованиям эргономики и удобства пользования. Для этой модели не требуется реконструкция остановочных комплексов, трамвайных линий и трамвайных депо. Вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру российских городов.

Автор: 
Евгения Александрова
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