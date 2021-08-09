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трамвай
Александр Егоров
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09.08.2021 16:10
Фото: Челябинский транспорт

Трамвай в Челябинске станет быстрее и дешевле

В Челябинске в рамках транспортной реформы агломерации комитет дорожного хозяйства города проводит комплексную перезагрузку системы рельсового транспорта. Ее итогом станет увеличение скорости трамвая и снижение стоимости проездного билета.

Об этом сегодня на пресс-конференции на площадке «Гранады Пресс» рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

В настоящее время комитет дорожного хозяйства ведет активную работу по обособлению трамвайных путей. Это позволит повысить скорость рельсового транспорта за счет того, что автомобили не смогут заезжать при повороте на рельсовые пути и тормозить движение трамваев.

Помимо этого, обособление трамвайных путей уменьшит количество ДТП с участием машин и трамваев.

«Большинство аварий сейчас происходит по той причине, что машины выезжают на левый поворот и пропускают встречный поток, блокируя трамвайное движение. К тому же в некоторых местах поворот осуществляется с двух полос нерегулируемых. Самый аварийный перекресток сейчас – это Победы – Чичерина. Мы планируем вводить светофорное регулирование на 20 перекрестках в этом году. Левые повороты мы будем отводить трамвайному движению», - рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта.

В результате обособления рельсовых путей трамваи будут меньше попадать в аварии и меньше зависеть от дорожной обстановки.

При этом стоимость проездных билетов, как отмечает Александр Егоров, планируется планомерно уменьшать.

«Стоимость проездного билета значительно уменьшается уже сейчас. А по расчетам ЮУрГУ, стоимость проездного должна варьироваться в районе 1200 рублей. При такой цене очень много людей перетянется на общественный транспорт, если он будет комфортным. Но разовая стоимость постепенно будет расти», - сообщил Александр Егоров.

Кроме того, в настоящее время 99% остановок в Челябинске не соответствуют современному стандарту транспортного обслуживания, около 20% - не имеют платформ (выходов на проезжую часть). К концу этого года комитет дорожного хозяйства обустроит 27 трамвайных остановок.

Напомним, до конца 2021 года в Челябинск доставят 30 новых современных трамваев, собранных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Также в городе ведется ремонт трамвайных переездов.

Автор: Екатерина Михайлова
Транспортная реформа
трамвай
Александр Егоров
удешевление проездного билета
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Рекомендации южноуральцам от эксперта Сбер Управление Активами

05.08.2021 17:15

ВТБ: объем автокредитов в Челябинской области вырос на треть