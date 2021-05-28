Тренировочная квартира: в Челябинской области стартует уникальный проект помощи людям с особенностями

Челябинская область в числе первых в стране запускает пилотную программу сопровождаемого проживания. Постановление о запуске проекта социального воздействия подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Проект направлен на помощь гражданам с ментальными особенностями. В течение двух ближайших лет специалисты будут помогать 24 южноуральцам освоить новую профессию, найти работу и повысить качество своей жизни. Главная задача – сделать так, чтобы они больше не возвращались в психоневрологические интернаты. Восемь южноуральцев будут обучаться на дому, в кругу семьи. Остальные 16, которые сейчас находятся в интернатах, поселятся группами в специально отобранные квартиры. Новые знания люди с ограниченными возможностями будут получать в созданных для этого мастерских.

Данная инициатива является проектом социального воздействия – новой формой социальной работы, которая реализуется в стране с подачи госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Проект социального воздействия представляет собой соглашение между государством и бизнесом, который финансирует какую-либо социальную инициативу, тем самым обеспечивая старт проекта. Если удастся добиться заранее определенных результатов, то бизнесу вернут вложенные средства в виде гранта из бюджета. Заказчиком инициативы является государство в лице местных органов власти.

В Челябинской области заказчиком проекта выступает правительство региона. Проект поддержала «Русская медная компания», которая предоставит на его реализацию 31 млн рублей. Средства пойдут на предоставление жилья и обеспечение социальных работников, сопровождающих людей с ментальными расстройствами. Впервые данный проект реализуется с привлечением средств коммерческой организации.

«Основная цель проекта – подготовить к самостоятельной жизни южноуральцев с ограниченными возможностями, у кого есть потенциал и кто сможет в дальнейшем себя обслуживать. Просто этим людям нужно помочь. Участникам проекта совместно с социальными работниками предстоит пройти огромный путь к самостоятельности, научиться тем бытовым навыкам, которых у них нет: как вести домашнее хозяйство, ходить за продуктами, готовить еду, платить за коммунальные услуги, делать уборку», – пояснила суть проекта министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

«В проекте Челябинской области впервые мы видим деньги частных инвесторов. Ранее это были деньги госкомпаний. Если 75 процентов участников данного проекта не вернутся или не будут направлены в психоневрологические интернаты, уже в течение 3 лет после завершения проекта экономия средств областного бюджета составит более 15,5 млн рублей. Дополнительный экономический эффект будет складываться также в результате трудоустройства участников проекта в виде налоговых отчислений в бюджет», – прокомментировала заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Светлана Ячевская.

Исполнителем проекта в Челябинской области выбрали благотворительный фонд помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, «Семья Плюс».

«На протяжении последних двух лет БФ «Семья плюс» внедряет технологию по сопровождаемому проживанию в условиях «тренировочной квартиры» для людей с инвалидностью. В проекте молодые ребята учатся жить и трудиться самостоятельно под руководством кураторов. Сейчас это всего одна квартира, в которой могут проживать три человека, воспитывающиеся в семьях. Но очень важно масштабировать эту деятельность. Проект социального воздействия в сфере сопровождаемого проживания — это технология, позволяющая значительно улучшить качество жизни людей с ментальными нарушениями и достичь определённых результатов. Благодаря проекту молодые люди смогут социализироваться в обществе, жить полноценной жизнью, получить необходимые практические знания и навыки в профессиональной сфере и в дальнейшем быть трудоустроенными», – пояснила президент благотворительного фонда «Семья плюс» Ольга Кривозубова.

ВЭБ.РФ будет выступать в качестве оператора, помогая сторонам на всех этапах реализации проекта. Сейчас идет подготовка, а уже с 1 октября текущего года первые 16 участников программы заселятся в новое жилье. В этот же период организаторы подготовят социальных работников.

«Наше руководство всегда с особым вниманием относится к сфере социального обслуживания: Благотворительный Фонд РМК помогает людям с различными тяжелыми заболеваниями, в период пандемии компания поддерживала медиков региона новыми каретами скорой помощи, средствами защиты, медицинским оборудованием. Поэтому даже если проект не достигнет заявленных результатов, но поможет хотя бы одному человеку, мы будем считать его успешным. Если же проект состоится и средства нам вернут, РМК обязательно направит их на другие социальные проекты региона», – рассказал директор обособленного подразделения АО «РМК» в Челябинске Анатолий Еремин.

В России это уже второй проект по сопровождаемому проживанию инвалидов, первый реализуется в Якутии с апреля этого года.