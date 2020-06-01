ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Третья партия вахтовиков выписывается из обсерватора в «Карагайском бору»

Общество
Сегодня, 16:20
Автор: 
Любовь Юрина

В понедельник, первого июня, завершится карантин у третьей партии южноуральцев, работавших вахтовым метолом на Чаяндинском месторождении, где был выявлен очаг коронавирусной инфекции.

Вахтовики были доставлены на Южный Урал тремя спецбортами и по прибытию сразу же доставлены в санаторий «Карагайский бор», где они должны были пройти трехнедельный карантин под наблюдением медицинских работников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, готовятся на выписку вахтовики, прибывшие третьим бортом. Их 27 человек.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 31 мая в обсерваторах находятся 123 человека, в том числе в ГБУЗ «Челябинский областной центр реабилитации» на озере Смолино -  человек, в санатории-профилактории «Изумруд» – 37 человек, в ООО «Санаторий «Карагайский бор» - 29 человек.

Напомним, на обустройстве и строительстве объектов добычи и транспорта нефти и газа Чаяндинского месторождения, где выявлен очаг коронавирусной инфекции Covid-19, трудились вахтовым способом 199 работников из Челябинской области. Ранее двумя бортами в Челябинск доставили 161 южноуральского вахтовика. Седьмого мая прибыли 98 вахтовиков, девятого мая – 63 вахтовых рабочих, 18 мая – еще 27 человек.

У всех прилетевшихбыли взяты анализы на коронавирусную инфекцию. У 10 человек был получен положительный результат. Они госпитализированы и получают необходимое лечение.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 18:55
Текслер - о текущей ситуации с коронавирусом в Челябинской области
Общество
Сегодня, 16:19
В больнице Кунашака вспышка коронавируса
Общество
Сегодня, 14:33
В Челябинскую область вернулись из США 23 южноуральца
Общество
Сегодня, 14:31
Глава Озерска ушел на двухнедельный карантин
Сегодня, 15:38
Этим летом "Пламя Аркаима" разгорится несмотря на пандемию
Сегодня, 14:40
Сестры-сурикаты ждут, когда челябинцы им имена дадут
Сегодня, 14:37
В подземелье у входа на челябинскую Кировку больше никто не купит сосиски в тесте и шаурму
Сегодня, 14:33
В Челябинскую область вернулись из США 23 южноуральца
Сегодня, 14:31
Глава Озерска ушел на двухнедельный карантин
Сегодня, 13:47
Военные медики контролируют эпидобстановку в ЧВВАКУШе, где выявлены случаи коронавируса
Сегодня, 12:56
Наталья Котова поручила привлечь ОНФ к приемке дорожных работ в Челябинске
Сегодня, 12:32
В Челябинске в связи со строительством новых дорог снесут деревья на улице Татищева
Сегодня, 12:30
За сутки два новых случая смерти пациентов с коронавирусом – в Троицке и Челябинске
Сегодня, 11:47
За сутки в Челябинской области зарегистрировано 114 новых случаев коронавируса
Среда обитания
Сегодня, 10:48
Первый месяц лета на Южном Урале будет жарким
Происшествия
Сегодня, 21:34
В Златоусте обрушился дом, однако не все его жильцы хотят переехать в безопасное место
Новости
Сегодня, 17:35
Общество
В Челябинске оркестр Росгвардии поздравил онкобольных малышей с Днем защиты детей
Сегодня, 17:25
Общество
В Челябинске отмечает свой первый день рождения пункт льготной стерилизации "Наш дом"
Сегодня, 15:42
Общество
Сотрудники ГУФСИН получили ключи от новых квартир
Сегодня, 15:38
Общество
Этим летом "Пламя Аркаима" разгорится несмотря на пандемию
Сегодня, 15:23
Происшествия
Челябинец лишился машины, оставив ее у автосервиса
Материалы рубрики
Сегодня, 17:35
Общество
В Челябинске оркестр Росгвардии поздравил онкобольных малышей с Днем защиты детей
Сегодня, 17:25
Общество
В Челябинске отмечает свой первый день рождения пункт льготной стерилизации "Наш дом"
Сегодня, 15:42
Общество
Сотрудники ГУФСИН получили ключи от новых квартир
Сегодня, 15:38
Общество
Этим летом "Пламя Аркаима" разгорится несмотря на пандемию
Сегодня, 14:37
Общество
В подземелье у входа на челябинскую Кировку больше никто не купит сосиски в тесте и шаурму
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика