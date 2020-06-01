Третья партия вахтовиков выписывается из обсерватора в «Карагайском бору»

В понедельник, первого июня, завершится карантин у третьей партии южноуральцев, работавших вахтовым метолом на Чаяндинском месторождении, где был выявлен очаг коронавирусной инфекции.

Вахтовики были доставлены на Южный Урал тремя спецбортами и по прибытию сразу же доставлены в санаторий «Карагайский бор», где они должны были пройти трехнедельный карантин под наблюдением медицинских работников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, готовятся на выписку вахтовики, прибывшие третьим бортом. Их 27 человек.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 31 мая в обсерваторах находятся 123 человека, в том числе в ГБУЗ «Челябинский областной центр реабилитации» на озере Смолино - человек, в санатории-профилактории «Изумруд» – 37 человек, в ООО «Санаторий «Карагайский бор» - 29 человек.

Напомним, на обустройстве и строительстве объектов добычи и транспорта нефти и газа Чаяндинского месторождения, где выявлен очаг коронавирусной инфекции Covid-19, трудились вахтовым способом 199 работников из Челябинской области. Ранее двумя бортами в Челябинск доставили 161 южноуральского вахтовика. Седьмого мая прибыли 98 вахтовиков, девятого мая – 63 вахтовых рабочих, 18 мая – еще 27 человек.

У всех прилетевшихбыли взяты анализы на коронавирусную инфекцию. У 10 человек был получен положительный результат. Они госпитализированы и получают необходимое лечение.