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Три Михаила. Три богатыря

Общество
Сегодня, 17:24
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Автор: 
Анастасия Гончарова

Сегодня, 10 ноября, - день памяти сразу троих выдающихся мужей русского отечества: Михаила Задорнова. Михаила Щетинина. Михаила Ненашева.

Михаил Николаевич Задорнов ушел из жизни три года назад, Михаил Петрович Щетинин – год назад, Михаил Федорович Ненашев 91 год назад родился в этот день, однако, 15 декабря 2019 года и он ушел из жизни, а день рождения сделался памятным днем.

Три Михаила. Три богатыря. Жизнь каждого из них – это нерукотворная летопись, дела их прорастают и будут прорастать в потомках.

Михаила Задорнова знает вся страна и знают далеко за рубежом, «дядя Миша» как родной вхож в каждый дом.  Советский и российском писатель-сатирик, драматург, юморист, актёр, а также журналист, как сам определял свою профессию Задорнов. Неутомимый исследователь родной славянской истории и нашего глубинного древнего языка, исследователь, пробудивший генетическую память русского народа, "человек-океан" – таким знаем Михаила Задорнова мы, современники.

В Москве для всех желающих проникнуться духом Михаила Задорнова открыта библиотека №225. Здесь обрели дом и его рабочее кресло, и сотворенные его руками вещи, и любимые и написанные им, его друзьями книги, и множество фотографий из семейного архива... А в Риге в мае 2018 года открылась библиотека имени Николая и Михаила Задорновых. На этих двух творческих площадках организуются вечера памяти, встречи с друзьями и единомышленниками Михаила Задорнова, концерты, поэтические вечера, вечера юмора, дискуссионные клубы, лекции по истории, субботники и многое-многое другое.

А представители поколения, выросшего на творчестве «дяди Миши», организовались и построили в своем экопоселении «Здравое» в Краснодарском крае дворец культуры имени Михаила Задорнова. Этот дворец, распахнув свои двери год назад, стал местом силы, местом притяжения теперь уже для нового подрастающего поколения, для которого ценны такие принципы:

«Чтобы жить в цивилизованной стране, не надо уезжать из России. Тем более делать в ней революцию. Просто не мусори, начни ездить по правилам на дорогах, не давай взяток, не бери взяток, не пей алкоголь, не кури, не изменяй любимому человеку, уважай культуру и учи историю отчизны, уважай стариков. И сам не заметишь, как окажешься в цивилизованном государстве», - не уставал повторять простые человеческие правила Михаил Задорнов.

Михаил Петрович Щетинин – выдающийся советский и российский педагог, заслуженный учитель Российской Федерации, действительный член Российской академии образования, автор системы комплексного творческого развития личности.

Двадцать пять лет экспериментальной работы привели к принципиально новой концепции образовательного процесса, в котором ребенок – главное действующее лицо. Именно на этом этапе сами дети стали соавторами разработки модели «Школа XXI века».

В апреле 1999 года школа Михаила Петровича была признана Всемирной организацией Юнеско одной из лучших образовательных систем мира и стала ассоциированной школой Юнеско. В 2001 году Русский биографический институт за развитие традиций и новаторство в школьном воспитании присвоил Щетинину Михаилу Петровичу титул «Человек года».

На базе Лицея проходили стажировку педагоги из Германии, Франции, Словакии, Чехии, Приднестровья, Литвы, Беларуси, Украины, Казахстана, Словении. Для ознакомления с опытом работы Лицея приезжали делегации из Канады, США, Японии, Великобритании, Испании, Малайзии, Китая, Кыргызстана, Молдовы, Армении, Абхазии и других стран.

Созданный Михаилом Петровичем Щетининым, его коллегами и детьми Лицей в Текосе (Краснодарский край) – великое национальное достояние России.

Кстати, Задорнов и Щетинин были знакомы. Дружили ли они?

«Между такими людьми возможна только дружба», – считает первый заместитель Михаила Щетинина Александр Осипов.

Михаил Задорнов в своем блоге писал: «Щетинин создал «антифурсенковскую» школу, в которой готовят истинно образованных детей. Выпускники этой школы хорошо знают российскую историю-быль, умеют в уме считать быстрее, чем на калькуляторе. Пишут без ошибок! И что совсем невероятно – благородно держатся в обществе. В его школе не может быть и речи о наркотиках, гламуре или о поклонении попсе. Ее ученики воспитаны истинной поэзией. Недаром эту школу прифурсенковская тусня все время пытается закрыть. Если нечисть ополчилась против Щетинина, значит, Щетинин светлый человек. А если они хотят закрыть его школу, значит, эта школа не разрушает, а создает. Школа Щетинина – не последняя из могикан, благодаря ей Россия всегда будет птицей Фениксом, по-русски – Жар-Птицей, жар души которой всегда помогает ей воскреснуть из почти уже пепла!»

Михаил Федорович Ненашев - журналист, публицист, учёный-историк, экс-председатель Гостелерадио СССР.

Родился он в Варненском районе Челябинской области и не забывал свою малую родину.

С отличием закончил исторический факультет Магнитогорского государственного педагогического института, аспирантуру Ленинградского планово-экономического института. Доктор исторических наук.

Работал в Магнитогорском горно-металлургическом институте, Магнитогорском горкоме КПСС, в Челябинском обкоме КПСС, в ЦК КПСС.

В течение восьми лет (1978-1986 годы) был главным редактором газеты «Советская Россия». Был председатель Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, председателем Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР).

В ноябре 2019 года патриарху журналистики Михаилу Ненашеву исполнилось 90 лет. «Я живу давно. Кто-то из великих сказал, что в России надо жить долго. Я подумал – для чего? Наверное, для того, чтобы понимать, что происходит, понимать, куда идет Россия», - рассказывал Михаил Ненашев в интервью журналисту агентства «Урал-пресс-информ».

До последних своих дней он участвовал в различных мероприятиях, связанных с журналистикой и издательским делом, в подготовке молодых журналистских кадров. В интервью Михаил Ненашев высказал свое мнение о современной журналистике, отношение к печатным изданиям, Интернет-СМИ, телевидению.

Михаил Ненашев обозначил также свою точку зрения на независимость нынешних СМИ: «Вот говорят – нет независимой, свободной журналистики, но свободной от кого, от чего? Есть такой принцип, который действен во все эпохи и времена: «Хочешь быть свободным – будь им!» А если ты только тогда свободен, когда тебе разрешат, какой же ты тогда свободный, какой же ты журналист?».

Михаил Ненашев поделился своим видением, чему надо учить будущих журналистов: «Научить писать нельзя. Нужно научить вглядываться и понимать, что происходит в жизни, научить любопытству, интересу к жизни, научить тому, чтобы утверждать свои идеи, свои мысли».

Трое Михаилов связаны друг с другом невидимой нитью. Михаил – «светоч, подобный Богу»... Таково значение имени.

 

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Автор: 
Анастасия Гончарова
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