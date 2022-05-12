Тридцать памятников советским солдатам на территории Челябинской области внесены в ЕГРН

В текущем году в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 30-ти памятниках Великой Отечественной войны на территории Челябинской области.

Учет данных объектов в регионе ведут управление Росреестра и Кадастровая палата по Челябинской области, по информации которой сведения о сооружениях, посвященных событиям Великой Отечественной войны, оперативно вносятся в ЕГРН. Речь идет о памятниках, стелах, мемориалах, обелисках, братских могилах бойцов и командиров Красной Армии.

Так, с начала года в результате осуществления кадастрового учета ЕГРН пополнился сведениями о трех десятках объектах военно-исторического значения, 12 из которых расположены в Нагайбакском районе Челябинской области, четыре – в Чебаркульском районе, по три памятника – в Красноармейском и Сосновском районах, по два – в Кунашакском и Ашинском, по одному – в Каслинском, Саткинском, Верхнеуральском и Брединском районах.

Как отмечает пресс-служба управления Росреестра и Кадастровой палаты Челябинской области, в основном эти памятники посвящены воинам-землякам и односельчанам, погибшим в годы войны.

Так, к примеру, в селе Фершампенуаз Нагайбакского района поставлен на учет памятник, возведенный в 1970-м году к 30-летию Победы.

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А в селе Лебединое Нагайбакского района учтен памятник «Землякам-героям» (1975-й год). Он представляет собой ростовую скульптуру солдата, левой рукой придерживающего ремень автомата за плечом, а правой рукой прижимающего к себе мальчика. Справа от солдата расположена прямоугольная стела с мемориальной доской, на которой начертаны имена жителей Лебединого, погибших в годы Великой Отечественной войны на фронте.

Памятник «Памяти павших будьте достойны» возведен в поселке Кужебаевский Нагайбакского района в 1980-м году в честь 35-летия Победы. В центре композиции мемориала - стела с горельефом, фигурой молодой женщины в полный рост с поднятой над головой правой рукой, держащей факел с огнем. В верхней части стелы надпись: «Памяти павших будьте достойны» и пятиконечная звезда. У подножия стелы установлена мемориальная доска с высеченными именами жителей поселка, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

В 1965-м году в городе Миньяре Ашинского района на братской могиле установлен трехъярусный обелиск пирамидальной формы, обнесенный металлической оградой в виде цепей. На памятнике значится десять имен бойцов и командиров Красной Армии, умерших от ран и болезней в миньярском эвакогоспитале №3114 в период с 1942-го по 1944-й годы. Памятник установлен на миньярском кладбище.

В 1967-м году в деревне Звягино Чебаркульского района открыт монумент трудовой славы чебаркульцев. В 1968-м году он включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Скульптурный монумент - старик, мужчина средних лет и женщина. Памятник увековечивает трудовой подвиг чебаркульцев, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

«Память о событиях страшного испытания, выпавшего на долю нашего народа, будет с нами всегда. Память – это то, что мы можем и должны пронести через годы, – подчеркнула заместитель директора Кадастровой палаты по Челябинской области Альфия Янбердина. – Кадастровый учет объектов военной истории – важный и необходимый этап, который позволит обеспечить сохранность памятников и сберечь их для будущих поколений».

Фото: народнаяпамять.рф