У детей из Еткульского района начинается лагерное лето

Этим летом в оздоровительном лагере «Золотой колос» отдохнет 300 детей из Еткульского района Челябинской области. Накануне заместитель главы района Галина Ямгурова провела заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних в Еткульском муниципальном районе.

На заседание были приглашены руководители всех ведомств и управлений, задействованных в подготовке и проведении летней оздоровительной кампании. Организованным отдыхом и оздоровлением будут охвачены дети в возрасте от 6 лет до 18 лет. Как и в прошлом году, дети смогут отдохнуть в лагерях дневного пребывания и детском оздоровительном лагере «Золотой Колос».

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В лагерях на базе 11 общеобразовательных организаций с 1 июня по 26 июля смогут отдохнуть и оздоровиться 875 детей. Продолжительность оздоровительной смены в ЛДП - 18 дней с организацией двухразового питания. Все лагеря своевременно прошли экспертизу для получения положительного экспертного заключения о соответствии требованиям СанПиН.

Школьники среднего и старшего возраста будут заняты работой на пришкольных участках, на благоустройстве населённых пунктов. Учреждения дополнительного образования ежегодно в летний период проводят мероприятия для детей, отдыхающих в ЛДП, участвуют в сельских мероприятиях.

В план мероприятий Центра патриотического воспитания «Росток» входит деятельность летнего лагеря «Казачок», который в этом году планирует проведение традиционных походов.

В оздоровительном лагере «Золотой колос» для детей района планируется организовать три смены с организацией пятиразового питания и продолжительностью смены 18 дней, одна профильная смена для детей, состоящих на профилактическом учете – 7 дней. Готовность лагеря к приёмке детей проверила межведомственная комиссия 27 мая.

В приемке лагеря приняли участие глава Еткульского района Юрий Кузьменков, заместитель главы Галина Ямгурова, начальник управления образования Лариса Уварина, начальник управления по физической культуре и спорту Данил Кривенко, начальник управления культуры и молодежной политики Владимир Агаян, представители Роспотребнадзора, Пожнадзора, ОМВД и других ведомств.

Комиссия проверила соответствие требованиям санитарных норм, организацию воспитательной и профилактической работы, наличие необходимого инвентаря, организацию обеспечения пожарной безопасности, состояние корпуса для проживания детей, медицинский блок, спортивные площадки, клуб, душевые и санузлы, столовую и пищеблок. По отзывам комиссии, лагерь готов к приему детей, работа первой смены начнётся уже второго июня.

«Рад, что у нас в районе есть свой оздоровительный лагерь, где в этом году смогут отдохнуть 300 детей из нашего района», - отметил глава района Юрий Кузьменков.