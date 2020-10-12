ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

У главы минфина Челябинской области подтвержден коронавирус

Общество
Сегодня, 19:43
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

У министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына подтверждена коронавирусная инфекция Covid-19. Руководитель самоизолировался.

«Министр находится дома, на самоизоляции. Чувствует себя хорошо», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минфина,

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции и ОРВИ ранее было принято решение о переводе 30% сотрудников министерства финансов области на удаленный режим работы.

«Случаев подтверждённых заболеваний у сотрудников на данный момент нет», уточнили в ведомстве.

Напомним, прошлой неделе коронавирусная инфекция выявлена также у заместителя губернатора Анатолия Векшина, министра спорта области Леонида Одера, его заместителя Александра Казакова, министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павла Рыжего, у главы Магнитогорского городского округа Сергея Бердникова, главы Троицка Александра Виноградова, замруководителя Челябинского УФАС Станислава Копылова.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 20:16
Коронавирус оборвал жизнь водителя скорой из Магнитогорска
Общество
Сегодня, 18:27
Южноуральцы с подтвержденным ковидом, которые лечатся амбулаторно, бесплатно получат лекарства
Общество
Сегодня, 17:25
Ирина Гехт: Эпидобстановка позволяет продолжить обучение школьников в обычном режиме
Общество
Сегодня, 16:37
«Яндекс-такси» будет бесплатно отвозить часть южноуральцев на КТ
Сегодня, 16:22
На челябинских улицах меняют освещение и латают дыры в асфальте
Сегодня, 15:22
Рядом с горсадом имени Пушкина в Челябинске появится место для прогулок четвероногих
Сегодня, 14:12
Челябинская область наращивает коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом
Сегодня, 13:50
В 2021 году благоустройства Челябинска начнется раньше обычного
Сегодня, 13:41
В Челябинской области еще две школы закрыли на карантин по ОРВИ
Сегодня, 13:35
Спасатели Миасса доказали, что смогут оказать помощь всем отдыхающим, если произойдет ЧП на кресельной дороге
Сегодня, 13:30
Свердловчане срывают сроки благоустройство набережной Смолино в Челябинске
Сегодня, 13:16
В Челябинской области растет число новых случаев ковида у школьников
Сегодня, 12:39
Жители Чурилово остаются без пешеходных тротуаров из-за отсутствия проектно-сметной документации
Сегодня, 12:04
Жители Коркино просят о помощи: В городе катастрофа с медициной и ковидом
Интервью
Сегодня, 09:18
Ирина Гехт – о ковидной картине в Челябинской области
Крупным планом
Сегодня, 13:28
Родом из Челябинска
Настоящие мужчины из «Братины провели всероссийский сбор в Воронеже
Новости
Сегодня, 18:06
Происшествия
Опасный сон: пьяный карталинец задремал на железнодорожных путях
Сегодня, 17:51
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 октября
Сегодня, 17:48
Происшествия
Челябинцы лишились почти двух миллионов рублей после общения с лжесотрудниками банков
Сегодня, 17:36
Происшествия
Село в Уйском районе находится во власти пыли, жители зовут на помощь Текслера
Сегодня, 17:17
Происшествия
Аэропорт Челябинска наказан за несоблюдение пассажирами и работниками масочного режима
Материалы рубрики
Сегодня, 17:51
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 октября
Сегодня, 16:22
Общество
На челябинских улицах меняют освещение и латают дыры в асфальте
Сегодня, 15:22
Общество
Рядом с горсадом имени Пушкина в Челябинске появится место для прогулок четвероногих
Сегодня, 13:50
Общество
В 2021 году благоустройства Челябинска начнется раньше обычного
Сегодня, 13:35
Общество
Спасатели Миасса доказали, что смогут оказать помощь всем отдыхающим, если произойдет ЧП на кресельной дороге
Теги
коронавирус
Андрей Пшеницын
Министерство финансов Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика