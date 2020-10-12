У главы минфина Челябинской области подтвержден коронавирус
У министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына подтверждена коронавирусная инфекция Covid-19. Руководитель самоизолировался.
«Министр находится дома, на самоизоляции. Чувствует себя хорошо», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минфина,
Для недопущения распространения коронавирусной инфекции и ОРВИ ранее было принято решение о переводе 30% сотрудников министерства финансов области на удаленный режим работы.
«Случаев подтверждённых заболеваний у сотрудников на данный момент нет», уточнили в ведомстве.
Напомним, прошлой неделе коронавирусная инфекция выявлена также у заместителя губернатора Анатолия Векшина, министра спорта области Леонида Одера, его заместителя Александра Казакова, министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павла Рыжего, у главы Магнитогорского городского округа Сергея Бердникова, главы Троицка Александра Виноградова, замруководителя Челябинского УФАС Станислава Копылова.
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