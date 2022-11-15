У мобилизованного не будут учитывать пасынков и падчериц при определении статуса многодетного

При рассмотрении вопроса о демобилизации или предоставлении отсрочки по частичной мобилизации не будут учитываться пасынки и падчерицы при определении статуса многодетного отца.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал жителям, что призванных по частичной мобилизации многодетных южноуральцев вернут домой. Но демобилизация коснется не всех. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко разъясняла: «Речь идёт только о собственных детях мобилизованного (пасынки и падчерицы при рассмотрении заявления об отсрочке по данному обстоятельству не учитываются). Кроме того, мобилизованный не должен являться добровольцем».

Супруги мобилизованных, в чьих семьях воспитывается трое и более детей до 16 лет от разных браков, обратились к губернатору за разъяснениями и поддержкой.

«Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли рассчитывать на то, что все-таки семьи, где есть падчерицы и пасынки, тоже будут учитываться именно как семьи? Или все-таки стоит уже смириться со всем, что происходит? А ведь это неправильно! Отчимы многим детям приходятся лучшими отцами! Ведь, проживая в такой семье, отчим содержит, воспитывает и оберегает детей, - спрашивают у губернатора южноуральцы и обращаются за помощью. - Сейчас, находясь без мужа, многие такие семьи столкнулись с кучей проблем! Думаю, что таких семей не одна и не две, их много! Помогите нам, пожалуйста!».

Региональный омбудсмен Юлия Сударенко пояснила агентству «Урал-пресс-информ», согласно части 1 статьи 18 федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ отсрочка от мобилизации предоставляется имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет.

В Челябинской области, по решению губернатора, намерены принять все возможные меры для возвращения мобилизованных южноуральцев, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.

«Вышеуказанная норма предполагает именно наличие своих родных детей либо усыновленных в установленном законом порядке и не распространяет свое действие на пасынков и падчериц, которыми, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», признаются неусыновленные дети супруга, - пояснила Сударенко. - Кроме того, в соответствии с Семейным кодексом РФ родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. По смыслу данной нормы обязанности по содержанию ребенка лежат на его родном (кровном) отце. В случае смерти отца родные и усыновленные дети получают от государства пенсию по потере кормильца».

Омбудсмен подчеркивает, что, исходя из действующих норм, «законных оснований учитывать падчериц и пасынков при рассмотрении вопроса о предоставлении отсрочки от мобилизации не имеется».

Обратившаяся жительница просит губернатора, в случае призыва многодетных отчимов по частичной мобилизации не учитывать их доходы при принятии решения о праве на детские пособия на пасынков и падчериц.