У православных третьего июня - Троицкая вселенская родительская суббота

Третьего июня 2023 года у православных - Троицкая вселенская родительская суббота. Она отмечается на 48-й день после Пасхи. Накануне двунадесятого праздника Пресвятой Троицы православные поминают всех усопших христиан.

Во всех храмах в этот день совершаются заупокойные Литургии и панихиды. Обычно в этот день православные приходят в храм, чтобы поставить свечку и подать записку за упокой души умерших родных и близких. Можно помолиться дома. В Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска Великая панихида начнется в восемь часов утра.

В Троицкую родительскую субботу православные посещают могилы своих умерших близких и родных.

Так, в этот день подают милостыню нищим, делают взносы на благотворительность, помогают нуждающимся и больным. В этот день устраивается поминальная трапеза.

Всего родительских суббот в году восемь, из них только две Вселенские (общие для всей Православной Церкви): Мясопустная и Троицкая.

Вселенская мясопустная суббота отмечается за восемь дней до начала Великого поста (в 2023 году пришлась на 18 февраля). Родительские субботы второй, третьей и четвертой недель Великого поста, Радоница (девятый день после Пасхи), поминовение убиенных воинов на девятого мая.

Третьего июня - Троицкая вселенская родительская суббота, отмечается на 48-й день после Пасхи), седьмого октября - Покровская, 28 октября - Михайловская, 28 ноября – Дмитровская (последняя перед восьмым ноября, днем памяти великомученика Димитрия Солунского, в этом году – пятого ноября). День поминовения православных воинов – 11 сентября.