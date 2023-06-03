03.06.2023
Солонки из серебря и золота: челбинцы увидят выставку художественных солонок
03.06.2023
Кыштымский медеэлектролитный завод и Томинский ГОК - победители XX конкурса «Меняющие мир»
02.06.2023
В Челябинске сотрудников стройфирмы будут судить за гибель крановщика
02.06.2023
Полицейские наградили смелого челябинца за задержание обидчика женщин
02.06.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по Свердловскому проспекту
02.06.2023
Алексей Текслер обсудил новые направления сотрудничества с представителями Сбера
У православных третьего июня - Троицкая вселенская родительская суббота
24.03.2023
В субботу в православных храмах совершат особые заупокойные богослужения
17.03.2023
У православных 18 марта - особый день поминовения усопших
10.03.2023
У православных 11 марта – первая Вселенская родительская суббота Великого поста
18.02.2023
У православных 18 февраля - первая в 2023 году родительская суббота
В Челябинске Пушкинский день отметят «Живым словом России»
02.06.2023
Афиша на День защиты детей в Челябинске
31.05.2023
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023