У южноуральцев появился еще один повод остаться дома
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области призывает жителей во вторник, седьмого апреля, остаться дома и без крайней необходимости не совершать поездки по территории региона. В области ожидается мокрый снег, на дорогах сильная гололедица.
По данным Челябинского Гидрометцентра, предстоящей ночью в отдельных районах области ожидается сильный снег, мокрый снег. В Челябинске – небольшой снег. В горных районах местами очень сильный, в отдельных районах сильное отложение мокрого снега на провода. Возможно установление временного снежного покрова.
Прогнозируется усиление ветра до 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20-25 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.
Атмосферное давление значительно ниже нормы. Влажно-прохладная погода на фоне очень низкого атмосферного давления неблагоприятна для лиц, страдающих сердечно-сосудистой патологией, хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.
«Друзья, оставайтесь дома! Не совершайте поездки по Челябинской области», - призывает миндортранс региона.
Южноуральцам также напоминают, что в условиях режима обязательной самоизоляции, который действует в области по 19 апреля, нельзя покидать свое жилье без строй необходимости.
В миндортрансе просят водителей быть предельно внимательными, осторожными и взаимовежливыми, передвигаясь по дорогам в сложных погодных условиях.
В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.
О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.