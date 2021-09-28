Защитник Новороссии Бенес Айо: Спасибо России за то, что не выдала меня фашистам

Защитник Новороссии Бенес Айо, известный в России как «Черный Ленин» (Бенес - ярый приверженец идей коммунизма), еще год будет находиться под защитой нашего государства.

Радостной новостью о продлении права на временное политическое убежище сроком на один год участник конфликта на Донбассе поделился с агентством «Урал-пресс-информ». О том, что право на убежище, предоставленное Бенесу Айо в конце октября 2020-го года после долгих мытарств, продлено, коммунист и экоактивист узнал вчера, 27-го сентября.

«Черный Ленин» отмечает, что, являясь патриотом России, вместе со своими единомышленниками защищает страну от экспансии европейских и американских империалистов, а также от экологической катастрофы.

«Хочу выразить свою благодарность России за продление моего временного политического убежища и невыдачу меня на расправу фашистам. Большое спасибо хочу сказать КПРФ, в частности, товарищамШаргунову,Сараеву и Тайсаеву, а также знаменитому миграционному юристу и правозащитнику Роману Надояну за оказываемую мне и другим товарищам помощь в миграционных вопросах. Также хочу отдельно поблагодарить Геннадия Андреевича Зюганова за поддержку, которую всегда от него чувствую», - сказал Бенес Айо.

Воодушевленный продлением политического убежищаБенес поделился планами на будущий год. Главное для него - наконец найти официальную работу, что до настоящего времени сделать ему не удавалось. Также он собирается бороться за отмену нечестных, по его мнению, выборов в Госдуму РФ (вместе с товарищами, разделяющими его позицию). Кроме того, Бенес Айо продолжит защищать Битцевский лес в Москве от загрязнения, вырубок и застроек – микробиолог по образованию, он близко к сердцу принимает все, что связано с нанесением вреда природе.

Напомним, в марте прошлого года Бенес Айо приезжал в Челябинск, где выступил в эфире радиостанции «Комсомольской правды», стал почетным гостем заседания челябинского регионального отделения политической партии «Рот Фронт», на котором местные добровольцы были награждены медалями «За оборону Донецка», принял участие в митинге экоактивистов, приуроченном к Всероссийскому единому дню экологического протеста.