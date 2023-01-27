Удачное начало года

Житель Челябинской области выиграл один миллион рублей, купив лотерейный билет на Почте России.

Удачу жителю региона и выигрыш один ммиллион рублей принёс первый новогодний тираж флагманской лотереи «Мечталлион» от бренда «Национальная Лотерея». Билет обошёлся счастливчику в 100 руб.

Лотерейный билет он приобрел в почтовом отделении, а о крупном выигрыше узнал первого января — по итогам розыгрыша новогоднего тиража на Первом канале. Счастливый билет клиент Почты приобрел в почтовом отделении Бакала Саткинского района.

Ещё один житель Челябинской области стал миллионером в октябре 2022 г. Удачу принёс билет лотереи «Мечталлион», приобретенный в почтовом отделении Верхнего Уфалея.