УФСБ России по Челябинской области – 89 лет

Сегодня, 16 февраля. УФСБ России по Челябинской области исполняется 89 лет со дня образования.

Территориальный орган безопасности был сформирован в 1934 году после административно-территориального деления страны, в результате которого образовалась Челябинская область.

В приказе полномочного представителя ОГПУ по Челябинской области говорилось: «В соответствии с постановлением президиума ВЦИК от 17-го января 1934 года о разделении Уральской области и на основании приказа ОГПУ № 1019 от 23-го января 1934 года, считать сформированным аппарат Полномочного Представительства ОГПУ по Челябинской области с центром в Челябинске в составе: Курганского оперсектора, Магнитогорского, Златоустовского горотделов и бывшего Тюменского оперсектора». Через несколько месяцев ОГПУ было переименовано в УНКВД СССР.

Управление ФСБ Челябинской области имеет свою богатую историю, которая неразрывно связана с историей государства и региона. Первый состав областного УНКВД, наряду с непосредственными контрразведывательными задачами, также решал всевозможные дела о вредительстве, контролировал строительство новых промышленных объектов, проводил совместные с милицией операции «по изъятию уголовно-преступного элемента». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

В годы войны сотрудники УНКВД по Челябинской области, ушедшие на фронт, принимали участие во многих разведывательных разработках особых отделов (ОО НКВД СССР) и военной контрразведки СМЕРШ.

В тылу перед сотрудниками областного управления ФСБ стояла задача «организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов и диверсантов». Коллектив УНКВД по Челябинской области также собрал два с половиной миллиона рублей на формирование танковой колонны «Чекист Урала», за что контрразведчики удостоились благодарности Верховного главнокомандующего.

В послевоенные годы несомненным является огромный вклад УКГБ СССР по Челябинской области в создание «ядерного щита» России. До середины 80-х годов долгим эхом войны оставалась работа по разоблачению вражеских пособников, карателей, агентов «абвера», которые скрывались на Урале и в Сибири после войны.

Сотрудники УКГБ первыми принимали участие в следствии по факту взрыва хранилища радиоактивных отходов в сентябре 1957 года, одними из первых пришли на помощь пассажирам, оказавшимся на месте крупнейшей железнодорожной катастрофы под Ашой в июне 1989 года. Высокий профессионализм проявили при расследовании единичного в то время преступления – взрыв в трамвае в декабре 1981 года. Со всеми этими испытаниями они с честью справились.

Опыт предыдущих поколений способствует выполнять современные задачи, стоящие перед сотрудниками Управления.

«Среди главных приоритетов работы спецслужб и прежде всего ФСБ, - обратился в своем поздравлении в День работника органов безопасности Президент Российской Федерации Владимир Путин, - остается борьба с терроризмом».

Только в 2022 году УФСБ к уголовной ответственности привлечено более 35 лиц за преступления террористической и экстремистской направленностей, выявлены и сорваны замыслы иностранных спецслужб и террористических организаций, из незаконного оборота изъято более 350 единиц огнестрельного оружия, четырнадцать тысяч боеприпасов различного калибра.

Сегодня сотрудники Управления противодействуют акциям иностранных спецслужб, информационным угрозам, обеспечивают безопасность на объектах промышленности и транспорта, предприятиях оборонно-промышленного и ядерно-оружейного комплексов, борются с коррупцией и преступлениями в экономической сфере, незаконным оборотом наркотиков, отстаивают суверенитет и целостность Российского государства.