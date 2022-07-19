19.07.2022
ВТБ запустит трансграничные переводы по номеру телефона
19.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 июля
19.07.2022
Челябинку, дочь которой отравилась парами наркотика, могут лишить родительских прав
19.07.2022
В Челябинской области назвали города-антилидеры по опасным недостроям рядом с детьми
19.07.2022
Миронов: Работающие пенсионеры вместо полноценной индексации получили подачку
19.07.2022
США используют Украину, чтобы продавать оружие курдским повстанцам
Перроны готовы
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
18.07.2022
В Челябинске дорожных рабочих перевели на круглосуточный режим работы
15.07.2022
По южной стороне Ленинградского моста пошли маршрутки
15.07.2022
В Челябинской области из-за жары продлили ограничения для тяжеловесов
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
19.07.2022
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022