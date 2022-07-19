С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева

В Челябинске вводится новый пункт остановки трамваев «Улица Тимирязева» - на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева.

Как сообщает в своем телеграм-канале «ЧеляГЭТ», новый остановочный пункт заработает уже завтра, 20-го июля.

Отметим, данная остановка появится между остановками «Площадь Революции» и «Городской сад имени Пушкина», и расстояние между ними будет минимально.

Напомним, о том, что в текущем году на улице Цвиллинга в Челябинске планируется обустроить 12 посадочных площадок с остановочными павильонами, в апреле сообщил председатель городского комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров. Это делается в рамках муниципального контракта по ремонту участка улицы Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Торговой, промежуточные результаты которого уже успели напугать и возмутить многих горожан, особенно – автомобилистов.

Посадочные площадки с павильонами появятся на следующих участках (везде – в обоих направлениях): площадь Революции, улица Тимирязева, городской сад имени «Пушкина», улица Орджоникидзе, улица Евтеева, стадион «Локомотив».

В настоящее время остановки «Горсад имени Пушкина» и «Улица Евтеева» временно отменены – по причине проводимых на Цвиллинга работ. Челябинцы уже успели ощутить связанные с этим неудобства.