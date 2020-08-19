Умер врач из Магнитогорска заболевший «ковидом»

В Магнитогорске (Челябинская область) 18 августа скончался врач-оториноларинголог, который заразился коронавирусной инфекцией. По предварительным данным сопутствующие заболевания серьезно осложнила ковидная пневмония, что и стало причиной смерти.

Как сообщили в минздраве Челябинской области, врач с 1989 года, сразу после окончания Челябинского государственного медицинского университета и по настоящее время, он проработал в «Центре охраны материнства и детства».

Ему было 56 лет.

Вся его профессиональная жизнь была связана с детской больницей, оказанием экстренной и плановой медицинской помощи маленьким пациентам.

Министерство здравоохранения Челябинской области, Центр координации деятельности медицинских организаций Магнитогорска, коллектив Центра охраны материнства и детства выражают соболезнования родным и близким нашего коллеги.