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Умер врач из Магнитогорска заболевший «ковидом»

Общество
Сегодня, 12:45
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В Магнитогорске (Челябинская область) 18 августа скончался врач-оториноларинголог, который заразился коронавирусной инфекцией. По предварительным данным сопутствующие заболевания серьезно осложнила ковидная пневмония, что и стало причиной смерти.

Как сообщили в минздраве Челябинской области, врач с 1989 года, сразу после окончания Челябинского государственного медицинского университета и по настоящее время, он проработал в «Центре охраны материнства и детства».
Ему было 56 лет.

Вся его профессиональная жизнь была связана с детской больницей, оказанием экстренной и плановой медицинской помощи маленьким пациентам.
Министерство здравоохранения Челябинской области, Центр координации деятельности медицинских организаций Магнитогорска, коллектив Центра охраны материнства и детства выражают соболезнования родным и близким нашего коллеги.

 

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