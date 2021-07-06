Умные фонари «Ростелекома» осветили почти двести карталинских улиц

«Ростелеком» оборудовал умными светильниками почти двести улиц Карталинского городского поселения Челябинской области.

Работы выполнены в рамках энергосервисного контракта с управлением строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района. Провайдер выступил инвестором и интегратором проекта.

Боле двух тысяч умных фонарей солнечного спектра будут обеспечивать комфортное освещение улиц поселения, а также экономить до 73-х процентов муниципального бюджета, который расходуется на оплату электроэнергии.

Как отметил директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев, модернизация системы освещения в Карталинском городском поселении включает не только замену устаревших светильников на новые, энергоэффективные, но и установку 31 пункта управления наружным освещением в комплекте с автоматической системой учета потребления электроэнергии.

«С помощью пункта управления при необходимости заказчик может сам удаленно управлять осветительным комплексом: включать и выключать светильники на конкретной улице, менять график работы фонарей, оперативно отправлять аварийные бригады на устранение неполадок, передавать показания счетчиков», − сказал Михаил Сергеев.

Глава Карталинского муниципального района Челябинской области Анатолий Вдовин сообщил, что «Ростелеком» установил умные фонари в центре и на окраинах Карталинского городского поселения, в городском сквере, на автодорогах, внутриквартальных территориях.

«Интеллектуальные светильники будут потреблять в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами. Проект позволит сэкономить более 1,3 миллиона киловатт-часов в течение семи лет его реализации», - сообщил Анатолий Вдовин.

Умные фонари со светодиодами солнечного спектра способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от -60 °С до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы района не менее семи лет.

По желанию заказчика оборудование можно настроить таким образом, что осветительные приборы будут самостоятельно менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

«Ростелеком» в Челябинской области внедряет умные решения «Цифрового региона» с 2016 года. Южный Урал сегодня является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству населенных пунктов, где внедрены интеллектуальные технологии в области энергосбережения сферы ЖКХ.

На улицах сорока населенных пунктов Челябинской области, включая крупные города региона (Касли, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатку, Троицк, Челябинск), работает более 34-х тысяч умных светильников, сообщает пресс-служба «Ростелекома».