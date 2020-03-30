Управления соцзащиты приостанавливают прием южноуральцев, но не документов

Для получения льгот южноуральцам придется отправлять документы по почте

Управления социальной защиты и комплексные центры социального обслуживания населения в Челябинской области временно приостанавливают прием граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой до особого указания.

Как сообщили в министерстве социальных отношений, заявления и документы на предоставление мер соцподдержки будут приниматься только в электронном виде.

Южноуральцам, которые претендуют на получение мер соцподдержки, необходимо сфотографировать или отсканировать документы, подтверждающие право на льготу, и направить их вместе с заявлением через портал госуслуг РФ или региона, факсом или по электронной почте.

«Назначение мер социальной поддержки будет осуществляться с даты регистрации заявления, поступившего в электронном виде, после предоставления гражданами заявления и пакета документов на бумажных носителях», - пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина.

То есть льготы граждане смогут получать только после того, как соцзащита вновь откроет прием посетителей. Но выплаты будут назначаться с момента регистрации заявления (когда документы поступят в электронном виде). Так что не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня виртуально.

«О дате и времени приёма граждан с оригиналами документов каждый будет извещён позднее, после возобновления личного приёма граждан», - уточнила Буторина.