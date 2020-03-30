ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Управления соцзащиты приостанавливают прием южноуральцев, но не документов

Общество
Сегодня, 15:38
Автор: 
Олеся Денисова

Для получения льгот южноуральцам придется отправлять документы по почте

Управления социальной защиты и комплексные центры социального обслуживания населения в Челябинской области временно приостанавливают прием граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой до особого указания.

Как сообщили в министерстве социальных отношений, заявления и документы на предоставление мер соцподдержки будут приниматься только в электронном виде.

Южноуральцам, которые претендуют на получение мер соцподдержки, необходимо сфотографировать или отсканировать документы, подтверждающие право на льготу, и направить их вместе с заявлением через портал госуслуг РФ или региона, факсом или по электронной почте.

«Назначение мер социальной поддержки будет осуществляться с даты регистрации заявления, поступившего в электронном виде, после предоставления гражданами заявления и пакета документов на бумажных носителях», - пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина.

То есть льготы граждане смогут получать только после того, как соцзащита вновь откроет прием посетителей. Но выплаты будут назначаться с момента регистрации заявления (когда документы поступят в электронном виде). Так что не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня виртуально.

«О дате и времени приёма граждан с оригиналами документов каждый будет извещён позднее, после возобновления личного приёма граждан», - уточнила Буторина.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Сегодня, 14:42
Челябинским садоводам подарят новые машруты и старые остановки
Сегодня, 14:04
Наталья Котова хочет, чтобы подрядчики мыли Челябинск с шампунем
Сегодня, 14:01
В Челябинской области выявляют коронавирус две лаборатории
Сегодня, 13:31
В Челябинске продезинфицировали более трех с половиной тысяч жилых домов
Сегодня, 12:59
Путин попросил сидеть дома, а челябинцы отправились в поликлиники проверять зрение
Сегодня, 12:01
В Челябинске на 70 процентов снизилась интенсивность движения транспорта
Сегодня, 11:59
Малыши Челябинска продолжают ходить в детские сады
Сегодня, 11:15
Алексей Текслер: Дополнительных ограничений в регионе пока вводить не планируют
Сегодня, 10:49
Котова: Спасибо челябинцам, что соблюдают домашний режим самоизоляции
Сегодня, 10:29
В Челябинской области 14 подтвержденных случаев коронавируса
Интервью
Сегодня, 11:34
Пять острых вопросов
Блиц-опрос Алексею Текслеру по коронавирусу
Общество
Сегодня, 13:31
В Челябинске продезинфицировали более трех с половиной тысяч жилых домов
Новости
Сегодня, 15:43
Общество
Экологи и полицейские Челябинской области проверят соблюдение карантина на базах отдыха
Сегодня, 15:41
Общество
В условиях коронавируса полиция запустила Всероссийскую акцию "Расскажи родителям"
Сегодня, 15:35
Общество
Пенсионный фонд предупреждает: услуги предоставляются только по предварительной записи
Сегодня, 15:33
Общество
По графику: доставка пенсий в Челябинской области начнется со 2 апреля
Сегодня, 14:11
Происшествия
В Челябинске задержана гадалка из Оренбургской области с билетами "Банка приколов"
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 15:43
Общество
Экологи и полицейские Челябинской области проверят соблюдение карантина на базах отдыха
Сегодня, 15:41
Общество
В условиях коронавируса полиция запустила Всероссийскую акцию "Расскажи родителям"
Сегодня, 15:35
Общество
Пенсионный фонд предупреждает: услуги предоставляются только по предварительной записи
Сегодня, 15:33
Общество
По графику: доставка пенсий в Челябинской области начнется со 2 апреля
Сегодня, 12:01
Общество
В Челябинске на 70 процентов снизилась интенсивность движения транспорта
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика