«Урал-пресс-информ» дарит билеты на шоу Куклачева «Мяугли. Зов джунглей»

Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает два билета в одни руки на представление Юрия Куклачева «Мяугли. Зов джунглей», которое состоится 26 декабря в ДК ЖД.

В этом году художественный руководитель театра Юрий Куклачев отмечает свой личный юбилей продолжением истории про Мяугли, так полюбившейся всем российским детям. Праздничное представление в постановке легендарного клоуна увлекает в манящий мир джунглей, проводниками в него выступят актёры театра Куклачева, а акробатические номера исполнят четвероногие артисты. В спектакле «Мяугли. Зов джунглей» выступят более 30 кошек и собак.

Театру кошек Юрия Куклачева более 25 лет, он единственный в своем роде, ведь в цирковом мире всегда считалось, что домашние кошки не поддаются дрессуре. Когда на арене цирка появился клоун с дрессированной кошкой – событие стало сенсацией. Номер «Кот и повар» принес Куклачеву мировую известность и дал возможность открыть в Москве уникальный Театр кошек. За многие годы работы питомцы Куклачева побывали на гастролях почти во всех городах России и в огромном количестве стран – от Франции и США до Японии и Аргентины.

Чтобы выиграть билеты на представление 26 декабря, нужно сделать репост записи о розыгрыше себе на страницу и стать участником группы «Урал-пресс-информ».

Шоу «Мяугли. Зов джунглей» в Челябинске состоится 25 и 26 декабря. Билеты можно заказать на сайте.