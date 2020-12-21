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«Урал-пресс-информ» дарит билеты в театр за рецепты салатов

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» совместно с Челябинским театром драмы имени Наума Орлова проводит розыгрыш билетов на спектакль «Бешеные деньги» за новогодние рецепты салатов от читателей.

Конкурс проводится в соцсети «Вконтакте» с понедельника, 21 декабря, по четверг, 24 декабря. Для участия нужно: сделать репост записи о розыгрыше себе на страницу, а в комментариях к посту о конкурсе написать рецепт салата, который Вы любите готовить к встрече Нового года. Фотографии приветствуются.

В четверг, вечером, с помощью приложения мы выберем трех счастливчиков, которые выполнили все условия конкурса, и подарим им по два пригласительных билета на спектакль «Бешеные деньги», который покажут на сцене театра драмы 16 января.