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Ургант посоветовал челябинским экоактивистам обратиться к Богу

Видеообращение жителей Челябинска к президенту США Джозефу Байдену с просьбой повлиять на экологическую обстановку прокомментировал ведущий телепрограммы «Вечерний Ургант». Шоумен посоветовал просить помощи у того, кто в России занимается решением подобных проблем – к Богу.

«Жители Челябинска записали видеообращение к президенту США Джозефу Байдену. И попросили главу иностранного государства помочь решить проблему загрязнения окружающей среды отходами промышленного производства. Наивные люди», - сказал Иван Ургант.

Ведущий добавил, что челябинцы сразу поставили перед президентом иностранного государства невыполнимую задачу.

«Как сказал Байден: «А почему мы вообще должны этим заниматься, это вообще не наша проблема». Как сказали на челябинском заводе гигантских вентиляторов: «Нет, это ваша проблема», - продолжил Ургант. - Давайте будем реалистами. Давайте понимать, что происходит. Зачем обращаться к президенту другой страны? Это бессмысленно. Давайте обращаться к тому, кто в России занимается решением подобных проблем, – к Богу».

Напомним, группа жителей Челябинска подготовила обращение к президенту США Джозефу Байдену с жалобой на экологическую обстановку. Горожане предложили главе иноземного государства вместе подумать над тем, в каком виде планета Земля достанется потомкам.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=UXPGElebKCo

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