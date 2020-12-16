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Странные челябинцы обратились к Байдену

Группа жителей Челябинска подготовила обращение к президенту США Джозефу Байдену с жалобой на экологическую обстановку. Горожане предложили главе иноземного государства вместе подумать над тем, в каком виде планета Земля достанется потомкам.

«Уважаемый Джозеф Байден, мы, жители Челябинска, обращаемся к президенту США, а также ко всему мировому сообществу с последней надеждой, - пишут активисты. - Мы, жители Челябинска находимся в полном отчаянии. На протяжении последних нескольких лет мы подвергаемся настоящему экологическому геноциду».

В письме активисты рассказывают об экологических проблемах в Челябинске, перечисляют, концентрация каких веществ превышена в воздухе, упоминают строительство Томинского ГОКа.

«У нас осталась последняя надежда – на мировое сообщество. Поэтому мы обращаемся к вам. Господин президент, мы живем с вами на разных континентах, но мы живем на одной планете Земля. Пришло время задуматься, какую планету мы оставим нашим потомкам. Над нашей планетой нависла серьезная экологическая угроза. Пришло время совместными усилиями решать, как мы готовы противостоять ей».

Авторы послания пообещали, что направят обращение в Москву – в посольство США в России.

Добавим, лет около 20 назад СМИ Челябинска описывали аналогичную ситуацию. Один из известных предпринимателей написал тогда письмо канцлеру Германии с извинениями за победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. На тот момент источник агентства «Урал-пресс-информ» в силовых структурах подтверждал реальность этого письма.

Поистине, нет пророков в своем Отечестве, некоторые люди почему-то готовы рассчитывать на иноземного барина, который их рассудить должен.