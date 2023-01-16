Урок мужества для будущих спасателей

В Челябинском профессиональном колледже в конце минувшей недели, 13 января, состоялась встреча ветерана афганских событий, бывшего пограничника Андрея Нестерова со студентами отделения МЧС. Встреча прошла в форме Урока мужества. Гость, в частности, рассказал о событиях, разворачивающихся сейчас на Донбассе, о героях Великой Отечественной войны.

Ребята с интересом слушали бывалого человека, тем более что лектор делился с ними навыками выживания в экстремальных условиях и порядком практической работы с автоматом. Особое любопытство у студентов вызвали настоящие трофеи с полей сражений, которые принёс с собой ветеран. Учащиеся (а их было около полусотни) не только слушали, но и задавали Андрею Нестерову толковые вопросы.

В колледже есть собственный музей пограничной славы имени Владимира Пастухова. Бывший студент этого учебного заведения Владимир Пастухов погиб в Афганистане в 1982 году. В музее представлены образцы уникальной пограничной формы – она появилась здесь благодаря ветерану пограничных войск Валерию Ястребинскому, который, жертвуя своим личным временем и средствами, собирал экспонаты буквально по крупицам.

Урок мужества в колледже состоялся при активном содействии его директора Елены Василяускене.