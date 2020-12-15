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В 2020 году «Ростелеком» фиксирует значительный рост заявлений южноуральцев на портале госуслуг

В 2020 году компания «Ростелеком» фиксирует рост заявлений южноуральцев на едином портале государственных услуг (ЕПГУ), который сегодня, 15-го декабря, отмечает свой одиннадцатый день рождения.

Национальный провайдер цифровых услуг и сервисов - «Ростелеком» - отмечает, что в течение этого года жители Южного Урала подали через ЕГПУ на полтора миллиона заявлений больше, чем в прошлом году.

«С начала года в Челябинской области подано более 6,6 миллиона заявлений на получение федеральных услуг. На сегодня Южный Урал занимает шестое место в России по этому показателю среди регионов. За последний год повысилась доля южноуральцев, использующих единую учетную запись портала госуслуг. Дополнительно к электронным услугам, оказываемым федеральными органами власти, жителям региона на портале доступно более 200 региональных и муниципальных услуг», − отметил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Специалисты компании «Ростелеком» − единственного исполнителя работ по созданию инфраструктуры электронного правительства – составили рейтинг обращений жителей Челябинской области за электронными государственными услугами в 2020 году.

Так, чаще всего граждане пользуются сервисами для получения информации о пенсионных накоплениях, регистрации автотранспорта, записи в детский сад, регистрации места пребывания и жительства, сдачи экзаменов в ГИБДД и получения водительских удостоверений.

«Компания «Ростелеком» ведет активную работу по строительству волоконно-оптических линий связи по всей Челябинской области. Прокладывая сети связи, мы делаем цифровые сервисы доступными для каждого жителя вне зависимости от места проживания. И интерес южноуральцев к получению электронных услуг растет из года в год. В 2019 году на портале госуслуг было зарегистрировано два с половиной миллиона жителей Челябинской области, в 2020 количество «электронных граждан» выросло до трех миллионов», - рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Для получения госуслуг в электронном виде необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить свою личность в любом Центре обслуживания пользователей. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает «Ростелеком» при участии «РТ Лабс».