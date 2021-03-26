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В 2021 году Парад Победы в Челябинске пройдет в традиционном формате с участием привитых ветеранов

В 2021 году коронавирус не помешает в Челябинской области отпраздновать День Победы традиционными мероприятиями - возложение венков и цветов к Вечному огню, торжественное построение войск и салют. На Парад будут приглашены только вакцинированные ветераны.

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании организационного комитета по подготовке и проведению в регионе мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Мы планируем провести в Челябинске с точки зрения парада полноценное чествование Дня Победы, торжественное построение войск, пролет самолетов», – Алексей Текслер.

76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войн

В мероприятиях, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне Дня Победы, будут задействованы более 1700 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, ГУФСИН, МЧС, ветеранов боевых действий, курсантов военного училища и кадетов.

Девятого мая состоится возложение венков и цветов к Вечному огню, торжественное построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции, демонстрация военной техники. Прорабатывается вопрос организации пролета нескольких военных самолетов и вертолетов авиаполка, базирующегося в поселке Шагол. Завершит праздничные мероприятия салют.

«Мы с нашими военными обсудили планы, там есть понимание, командующему направил соответствующий запрос. Подготовка войск к торжественному построению началась», - подчеркнул Алексей Текслер.

Планируется соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры для обеспечения безопасности всех участников. На Парад будет приглашены и ветераны. При рассадке гостей будут учтены все коронавирусные требования.

«Считаю, что в целом можно будет рассмотреть возможность приглашения ветеранов, естественно, если они будут вакцинированы, и ничего не будет угрожать их жизни и здоровью», - отметил Алексей Текслер.

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, также пройдут во всех 43 муниципальных образованиях Челябинской области.

Пока окончательно не решен вопрос с форматом проведения «Бессмертного полка». Но, как и в прошлом году, планируется организовать трансляцию шествия.

Губернатор особо подчеркнул, что День Победы – это не только торжественные и культурные мероприятия. «В первую очередь, это внимание к ветеранам, это память, это различные мероприятия патриотического воспитания, это меры социальной поддержки, - отметил Алексей Текслер. - Нужно уделить должное внимание ветеранам, причем делать это не только 9 Мая, это нужно делать всегда. Обращаю внимание всех на это, все вопросы социальные, связанные с проживанием, любых бытовых проблем».

Алексей Текслер поручил за каждым ветераном закрепить волонтера. «Это необходимо сделать обязательно и надлежащее внимание уделить нашим ветеранам. Это самое главное», - распорядился глава региона.

Напомним, в 2020 году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции большинство мероприятий в честь 75-летия Победы прошло в онлайн-формате. В то же вирусный враг позволил еще больше сплотиться южноуральцам и зародить новые традиции празднования Великого Дня Победы.