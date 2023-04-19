В 2023 году в Челябинской области капитально отремонтируют 11 школ

В 2023 году в 11 школах Челябинской области будут проведены капитальные ремонты. На эти цели направлено 562,2 миллиона рублей, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Подрядчики уже зашли на все 11 объектов, работа началась. «Большинство объектов должны успеть отремонтировать до первого сентября, а школы с большим объемом работ - до конца 2023 года», - уточнили первый вице-губернатор.

В закрытых территориальных образованиях - Трехгорный, Снежинск, Озерск - также запланировали ремонты в школах. Главам ЗАТО рекомендовано контролировать вопросы оформления въездных документов для подрядных организаций, чтобы не затягивать старт ремонта. Сейчас уже можно сказать, что

Ирина Гехт рекомендовала руководству школ и управлений образования прислушиваться к пожеланиям детей и педагогов по «перезагрузке» образовательных пространств. По ее словам, часто именно дети высказывают интересные идеи, как можно усовершенствовать ту или иную часть школы.

Кроме того, первый замглавы региона призвала родителей подключаться к контролю за ходом работ: постепенно будем обновлять и другие образовательные учреждения, поэтому обратная связь с вашей стороны имеет важное значение.

Капремонты будут проводиться в рамках партпроекта «Новая школа» и народной программе партии «Единая Россия.