19.04.2023
Полицейские не пустили Газель с мигрантами в Сосновский район
19.04.2023
В Магнитогорске состоится конференция «RPA Connect: Формула эффекта»
19.04.2023
Работа кафе «Дархан», где челябинцы заразились гепатитом, вновь приостановлена
19.04.2023
В Челябинске ограничат передвижение пешеходов из-за репетиции парада Победы
19.04.2023
«Пятерочка» приглашает юных южноуральцев собрать редкие монеты
19.04.2023
Контрразведка «Смерш» отмечает 80-летие
В 2023 году в Челябинской области капитально отремонтируют 11 школ
19.04.2023
Более 11 тысяч южноуральских подростков смогут подработать летом
14.04.2023
В Челябинской области создадут реестр опасных для детей объектов
11.04.2023
Ирина Гехт просит южноуральцев не распространять слухи об убийстве подростка в Челябинске
28.03.2023
Южноуральцы реже стали прерывать беременность и чаще решаться на многодетность
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023