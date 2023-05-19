В 2023 году в Челябинской области на оздоровление детей направят более 750 миллионов рублей

В Челябинской области планируют направить более 750 миллионов рублей из регионального бюджета на организацию отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей в летний период 2023 года.

Соответствующий вопрос депутаты комитета Законодательного собрания региона по социальной политике заслушали подробную информацию представителей профильных министерств и ведомств и подготовке к оздоровительная кампании. Комитет отмечает, что подготовка проходит в плановом режиме.

«В этом году в рамках летней кампании отдохнут и оздоровятся более 187 тысяч юных жителей нашего региона. Это больше, чем в прошлом или позапрошлом году», - отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

Для ребят распахнут двери 782 организации отдыха и оздоровления, в том числе 65 загородных детских оздоровительных лагерей, 703 лагеря дневного пребывания детей, девять палаточных лагерей, пять лагерей труда и отдыха. Намечено проведение 36 слетов и 410 туристических походов по Челябинской области.

Право на бесплатные путевки имеют дети граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, а также дети военнослужащих и добровольцев, погибших умерших в результате участия в СВО.

Кроме того, продолжается работа по предоставлению одному из родителей компенсации услуг по оздоровлению и реабилитации, оказанных детям-инвалидам организацией реабилитации. Предусмотрено временное трудоустройство 11300 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

«Безусловно, проведение детской оздоровительной кампании находится в сфере особого внимания депутатов Законодательного Собрания. Это касается и качества питания, и противоклещевой обработки территории, - подчеркнул Сергей Буяков. - Кроме того, важно обеспечить дополнительную безопасность для ребят в лагерях, где организован доступ к водоемам, а также тех, которые находятся в зоне лесных массивов, во избежание пожаров».

Депутаты комитета Заксобрания по социальной политике ориентировали своих коллег в округах, чтобы эти вопросы были у них на постоянном контроле.

Напомним, в текущем году в регионе будет реализована масштабная программа ремонта муниципальных детских оздоровительных лагерей. В девяти лагерях проведут капитальный ремонт, в остальных – текущий. На эти цели выделены средства регионального бюджета. Все работы завершат к началу заезда детей на первую смену.