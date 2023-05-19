19.05.2023
Челябинский «Каменный пояс» в пятый раз покорил «Берега»
19.05.2023
ММК уверенно осваивает премиальные виды трубной продукции
19.05.2023
На трассе в Агаповском районе опрокинулся грузовик с полуприцепом
18.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 мая (18+)
18.05.2023
Мэрия предупредила челябинцев о закрытии движения на Мамина
18.05.2023
В Магнитогорске к делу о наезде автомобиля на двух юных сестер подключилась прокуратура
В 2023 году в Челябинской области на оздоровление детей направят более 750 миллионов рублей
27.04.2023
С 10 мая начнется проверка готовности летних лагерей в Челябинской области
01.03.2023
В Челябинской области стартовала детская оздоровительная кампания
16.05.2022
Первые заезды в детские лагеря Челябинской области начнутся 28 мая
28.04.2022
С 10 мая начнутся проверки готовности детских лагерей всех форм собственности
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023