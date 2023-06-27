В 2023 году выделены допсредства на ремонт важной дорожной артерии в Челябинской области

В дорожном сезоне 2023 года будет отремонтировано почти 50 километров важной для всего региона дорожной артерии - автодороги Южноуральск-Магнитогорск п, что 1,7 раза превысит первоначальный план. Поручение о дополнительном финансировании дал губернатор Алексей Текслер, сообщает миндортранс.

Изначально планировалось отремонтировать несколько участков дороги общей протяженностью 29 километров, из них 26 километров - по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и три километра - за счет средств по содержанию (выполнить устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия).

«В конце прошлой недели губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение о направлении дополнительных средств на ремонт дороги Южноуральск-Магнитогорск», - рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

На эту магистраль выделено дополнительно 585,5 миллиона рублей, что позволит провести ремонт на еще шести участках автодороги протяженностью 19 километров. Всего в этом дорожном сезоне отремонтируют почти 50 километров автодороги Южноуральск-Магнитогорск.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал «Дорожный рывок», выступая с обращением к Законодательному собранию области. «Мы увеличили объемы дорожных работ в последние три года по сравнению с предыдущими в 2,5-3 раза, - отметил Алексей Текслер и заверил. - В целом в этом году Челябинскую область ждет большой “дорожный рывок”».

В 2023 году по решению губернатора на муниципальные дороги был выделен дополнительно один миллиард рублей, который будет направлен на значимые объекты Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

Дорога Южноуральск-Магнитогорск входит в опорную сеть региона. Ее общая протяженность 216,4 километра. Она проходит по территории шести муниципальных образований: Южноуральский городской округ, Увельский, Пластовский, Верхнеуральский, Нагайбакский и Агаповский районы.