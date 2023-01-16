16.01.2023
В администрации Челябинска назвали места оборудованных крещенских купелей
16.01.2023
«Движение первых» начало пополняться в массовом порядке в Челябинской области
16.01.2023
Три человека погибли в аварии в Челябинской области
16.01.2023
В Челябинской области растет смертность от ковида и число инфицированных
16.01.2023
Новое назначение в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области
15.01.2023
В Метлино едва не сгорел отдел полиции
В администрации Челябинска назвали места оборудованных крещенских купелей
11.01.2023
Мэрия Челябинска утвердила проект строительства новой трамвайной линии
10.01.2023
Челябинская область выберет лучших работодателей
09.01.2023
Челябинцев просят не разбрасывать новогодние елки
01.01.2023
Без перерыва на новогоднюю ночь шла расчистка дорог Челябинска
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023