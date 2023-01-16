В администрации Челябинска назвали места оборудованных крещенских купелей

На Крещение для верующих Челябинска откроют шесть купелей, возле которых будут дежурить спасатели, полицейские и медики.

Как рассказал сегодня, 16 января, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, Иордани традиционно будут оборудованы на основных челябинских водоемах:

Шершневское водохранилище:

- улица Красных Казаков, 1, микрорайон Сосновка;

- акватория на пляже Западный («Каспийский берег»);

Озеро Смолино:

- улица Чапаева, 114, гостиница «Смолинопарк»;

- 3-й Целинный переулок;

Озеро Первое:

- переулок Мамина, 1А, напротив входа на муниципальный пляж «Первоозерный»;

- проспект Виктора Давыдова, 7, пляж «Восточный Берег».

В целях обеспечения безопасности горожан возле них 18 и 19 января 2023 года будут дежурить спасатели МКУ «Челябинская городская служба спасения» и МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах», сотрудники полиции, государственной инспекции по маломерным судам и пожарно-спасательных подразделений МЧС России. Дежурные посты будут оборудованы спасательным снаряжением и необходимым оборудованием для оказания доврачебной медицинской помощи, как ранее сообщало агентство "Урал-Пресс-Информ".

Напомним, медики категорически не советуют погружаться в купели людям в состоянии алкогольного опьянения. Неподготовленным к купанию в ледяной воде людям и тем, кто имеет хронические заболевания, рекомендуют ограничиться посещением храма.