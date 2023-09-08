08.09.2023
В администрации Челябинска объяснили причины заторов на проспекте Ленина
08.09.2023
Сто юных художников напишут портреты знаменитых «Легенд Челябинска» на Кировке
08.09.2023
Жительница Челябинска стала жертвой находящегося в федеральном розыске Казановы
08.09.2023
В Челябинске, уходя от ночной погони полицейских, насмерть разбился 35-летний водитель «Лады»
08.09.2023
В Миассе рожающая женщина оказалась одна в запертой квартире
08.09.2023
В Челябинске в открытый люк рядом с магазином чуть не упал ребенок
В администрации Челябинска объяснили причины заторов на проспекте Ленина
12.09.2022
Перекрывать дороги в Ленинском районе в часы пик не будут
28.12.2021
В Челябинске таксисты включили «новогодние» цены
30.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
28.11.2016
Мошаров пообещал дорожникам «разбор полетов» за утренние пробки
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023