В администрации Челябинска объяснили причины заторов на проспекте Ленина (пробки образуются здесь с первого сентября) – дело, кроме прочего, в масштабных работах на улицах-дублерах: Первой Пятилетки и Тимирязева.

Кроме того, в связи с ремонтом сетей частично закрыто движение на улице Российской, а также продолжается реконструкция проспекта Ленина на участке между улицами Героев Танкограда и Линейной.

Как сообщает пресс-служба мэрии, дорожную обстановку на проспекте Ленина в постоянном режиме мониторят специалисты. В настоящий момент настройка светофоров на главном проспекте города выполнена во временном варианте, с учетом сложившейся обстановки.

«Просим водителей набраться терпения. Мы планируем, что основные работы будут завершены до конца сентября, и тогда дорожная обстановка на проспекте Ленина нормализуется», - отмечают в администрации Челябинска.