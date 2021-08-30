30.08.2021
«Жить в цвете»: в Миассе художники украсили десять шкафов связи «Ростелекома»
30.08.2021
Ветераны Еткульского района подвели итоги работы и избрали новый состав Совета ветеранов и его президиум
30.08.2021
В Челябинске в честь дня рождения города откроют Аллею первоклассников
30.08.2021
Полиция Челябинска продолжает рейды на Кировке
30.08.2021
Арендатор участка возле челябинской «Юности» пошел навстречу властям и согласился вернуть территорию городу
30.08.2021
На Таганае в «Забеге за облака» приняло участие рекордное количество марафонцев
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
27.08.2021
Челябинские власти прислушались к жалобам жителей и начали ремонт Енисейской
24.08.2021
В Челябинске на Российской провалился асфальт
24.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
23.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021