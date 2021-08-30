Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте

Градус негодования автомобилистов Челябинска по поводу новой разметки на Комсомольском проспекте по-прежнему не снижается. В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» поступают жалобы о заторах, которые, по прогнозам челябинцев, только усилятся с ростом потока транспорта с начала учебного года.

«А вот и пробочки пошли на Комсомольском. Едем в один ряд. Потому что по знакам – прямо только в один ряд. То ли будет с начала учебного года. Куляшов, привет!», – комментирует на видео ситуацию на дороге читатель агентства.

Напомним, ранее автомобилисты Челябинска предлагали заместителю главы города по дорожному хозяйству Максиму Куляшову лично сесть за руль и протестировать «островки безопасности» на Комсомольском проспекте. Тогда в администрации города заверили, что в этой поездке нет никакого смысла: на тот момент реконструкция еще не была закончена. Судя по всему, чиновники надеялись на какое-то чудо после нанесения разметки. Но теперь и знаки установлены, и разметка нанесена, а чуда так и не случилось: заторы не уменьшились, как и недовольство горожан.