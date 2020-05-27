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В Челябинск доставлены экспресс-тесты на антитела к коронавирусу

Общество
Сегодня, 16:31

Экспресс-тесты на определение антител коронавирусной инфекции доставили в среду, 27 мая, на госпредприятие «Областной аптечный склад» в Челябинске. Они помогут оперативно выявлять тех, кто уже перенес COVID-19, а также определить зараженных.

Изделия приобрели на средства генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РМК, экспресс-тесты в качестве гуманитарной помощи закупили в Китае. Они аккредитованы китайским министерством здравоохранения, их аналоги медики использовали в Ухане, и теперь изделия экспортируют в Европу и США.

Вместе с тестами в Челябинск по заявке регионального минздрава привезли дополнительно тысячу защитных костюмов для медиков.

В минувшие выходные на Урал было доставлено 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые поровну распределены для больниц Челябинской и Свердловской областей.

Всего по заявке региональных властей закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму 3,3 миллиона долларов. Средства на них также выделили Андрей Козицын и Игорь Алтушкин. Вторя партия ИВЛ в размере 80 аппаратов должна поступить до конца мая. Распределением гуманитарной помощи будут заниматься правительства регионов.

Помимо аппаратов ИВЛ и экспресс-тестов уральские регионы в течение апреля и мая получили гуманитарный груз, состоящий из более чем 10,6 миллиона средств защиты и медицинского инвентаря - одноразовых масок и масок повышенной защиты, лицевых щитков, медицинских очков, костюмов, антисептиков и бесконтактных термометров. Общий вес груза превысил 100 тонн. Гуманитарную помощь приобрели на средства председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

 

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