ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На Урал доставлена партия гуманитарного груза - 20 ИВЛ

Общество
Сегодня, 12:30

В ночь с 23 на 24 мая в Екатеринбург доставлена партия аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из Китая.

Гуманитарный груз  - 20 аппаратов ИВЛ - приобретен Фондом святой Екатерины на средства генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина, пояснили в пресс-службе РМК.

«В общей сложности по заявке региональных властей закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму 3,3 миллиона долларов», - рассказал официальный представитель председателя Совета директоров РМК Кирилл Ирха. По его словам, оставшиеся 80 аппаратов должны поступить на Урал до конца мая.

Половина аппаратов – 50 штук – поступит в медицинские учреждения Челябинской области, остальные – в больницы Свердловской области. Распределять медицинское оборудование по лечебным учреждениям будут региональные власти.

«По поручению председателя Совета фонда Игоря Алексеевича Алтушкина мы находимся в тесном контакте с региональным министерством здравоохранения, продолжаем доставлять востребованные медицинские грузы в лечебные учреждения области», - отметил руководитель Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Сотрудники фонда ежедневно общаются с главврачами и медперсоналом госпитальных баз, где получют необходимое лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. наших больниц, «Могу сказать – эту помощь ждут и на нее надеются, потому что от нее зависит здоровье и жизни многих уральцев», - подчеркнул Андреев.

Напомним, ранее на Урал прибыло уже четыре самолета с гуманитарной помощью, приобретенной Фондом святой Екатерины на средства председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина. Общий вес груза – более 100 тонн.

В общей сложности доставлено более 10,6 миллиона средств защиты и медицинского инвентаря - одноразовых масок и масок повышенной защиты, лицевых щитков, медицинских очков, костюмов, антисептиков и бесконтактных термометров. Общий вес груза превысил 100 тонн. Гуманитарную помощь приобрел Фонд святой Екатерины на средства председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

Напомним, первая партия груза была доставлена в аэропорт Екатеринбурга из Китая 13 апреля. В его составе 1,5 миллиона медицинских масок, 150 тысяч перчаток, 20 тысяч защитных костюмов и три тысячи очков.

На следующий день прибыл спецборт со второй партией гуманитарного груза. Он поступил на областной аптечный склад в Челябинске 15 апреля. В его составе два миллиона медицинских масок, 50 тысяч масок с повышенной защитой и пять тысяч защитных костюмов. Общий вес - около 10 тонн.

Третий рейс приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 апреля. Он доставил на Урал около 18 тонн средств индивидуальной защиты от коронавируса для медицинских работников. Это свыше 2,1 миллиона одноразовых масок, 14 тысяч очков, более 20 тысяч лицевых щитков, тысяча бесконтактных термометров, 4четыре тысячи перчаток, 10 тысяч защитных комбинезонов – более 2,16 миллиона изделий.

Четвертый борт, прибывший 29 апреля, доставил около миллиона медицинских средств индивидуальной защиты, в том числе почти 900 тысяч масок, 54 тысячи защитных костюмов, перчатки и защитные очки.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
22.05.20 20:05
Алексей Текслер напомнил главврачам о персональной ответственности
22.05.20 18:14
Коронавирус унес жизнь врача из Златоуста
22.05.20 14:34
Южноуральские газовики принимают обращения от населения в режиме онлайн
22.05.20 14:24
В больнице скорой помощи Челябинска - новые случаи коронавируса у сотрудников
22.05.20 14:12
Челябинские власти начали практиковать комплексный подход к реорганизации работы ларьков
22.05.20 13:55
Южноуральцы могут обратиться за выплатами в ПФР и со «старым» паспортом
22.05.20 12:29
В Челябинской области суточное число инфицированных и выздоровевших снижается
22.05.20 12:19
Жителей Челябинска удивила мини-плантация конопли рядом со спортшколой
22.05.20 12:04
Челябинцы возмущены началом опрессовок в режиме самоизоляции, чиновники парируют – иначе нельзя
22.05.20 11:50
В Миассе зарегистрирован третий случай смерти пациента с коронавирусом
Общество
22.05.20 14:12
С газоном и без ларьков
Челябинские власти начали практиковать комплексный подход к реорганизации работы ларьков
Федерация
22.05.20 13:44
Выпускникам на заметку
Проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Новости
22.05.20 19:03
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту прорыва сетей на Свердловском тракте в Челябинске
22.05.20 17:33
Федерация
За сутки в России умерло 150 пациентов с коронавирусом
22.05.20 15:59
Происшествия
Пьяная пенсионерка из Челябинска задушила сожителя на глазах подруги
22.05.20 14:51
Происшествия
В Челябинске на кладбище убили могильщика
22.05.20 14:34
Общество
Южноуральские газовики принимают обращения от населения в режиме онлайн
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
22.05.20 14:34
Общество
Южноуральские газовики принимают обращения от населения в режиме онлайн
22.05.20 13:55
Общество
Южноуральцы могут обратиться за выплатами в ПФР и со «старым» паспортом
22.05.20 12:19
Общество
Жителей Челябинска удивила мини-плантация конопли рядом со спортшколой
21.05.20 17:28
Общество
За челябинскую зелень вступились депутаты
21.05.20 17:17
Общество
Жители Челябинской области объединились в помощи осиротевшему медведю
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика