На Урал доставлена партия гуманитарного груза - 20 ИВЛ

В ночь с 23 на 24 мая в Екатеринбург доставлена партия аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из Китая.

Гуманитарный груз - 20 аппаратов ИВЛ - приобретен Фондом святой Екатерины на средства генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина, пояснили в пресс-службе РМК.

«В общей сложности по заявке региональных властей закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму 3,3 миллиона долларов», - рассказал официальный представитель председателя Совета директоров РМК Кирилл Ирха. По его словам, оставшиеся 80 аппаратов должны поступить на Урал до конца мая.

Половина аппаратов – 50 штук – поступит в медицинские учреждения Челябинской области, остальные – в больницы Свердловской области. Распределять медицинское оборудование по лечебным учреждениям будут региональные власти.

«По поручению председателя Совета фонда Игоря Алексеевича Алтушкина мы находимся в тесном контакте с региональным министерством здравоохранения, продолжаем доставлять востребованные медицинские грузы в лечебные учреждения области», - отметил руководитель Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Сотрудники фонда ежедневно общаются с главврачами и медперсоналом госпитальных баз, где получют необходимое лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. наших больниц, «Могу сказать – эту помощь ждут и на нее надеются, потому что от нее зависит здоровье и жизни многих уральцев», - подчеркнул Андреев.

Напомним, ранее на Урал прибыло уже четыре самолета с гуманитарной помощью, приобретенной Фондом святой Екатерины на средства председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина. Общий вес груза – более 100 тонн.

В общей сложности доставлено более 10,6 миллиона средств защиты и медицинского инвентаря - одноразовых масок и масок повышенной защиты, лицевых щитков, медицинских очков, костюмов, антисептиков и бесконтактных термометров. Общий вес груза превысил 100 тонн. Гуманитарную помощь приобрел Фонд святой Екатерины на средства председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

Напомним, первая партия груза была доставлена в аэропорт Екатеринбурга из Китая 13 апреля. В его составе 1,5 миллиона медицинских масок, 150 тысяч перчаток, 20 тысяч защитных костюмов и три тысячи очков.

На следующий день прибыл спецборт со второй партией гуманитарного груза. Он поступил на областной аптечный склад в Челябинске 15 апреля. В его составе два миллиона медицинских масок, 50 тысяч масок с повышенной защитой и пять тысяч защитных костюмов. Общий вес - около 10 тонн.

Третий рейс приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 апреля. Он доставил на Урал около 18 тонн средств индивидуальной защиты от коронавируса для медицинских работников. Это свыше 2,1 миллиона одноразовых масок, 14 тысяч очков, более 20 тысяч лицевых щитков, тысяча бесконтактных термометров, 4четыре тысячи перчаток, 10 тысяч защитных комбинезонов – более 2,16 миллиона изделий.

Четвертый борт, прибывший 29 апреля, доставил около миллиона медицинских средств индивидуальной защиты, в том числе почти 900 тысяч масок, 54 тысячи защитных костюмов, перчатки и защитные очки.