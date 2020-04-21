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В Челябинск возвращается новая партия южноуральцев из-за границы

Общество
Сегодня, 09:38
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, 21 апреля, в аэропорту Кольцово Екатеринбурга приземлится специальный борт из Турции с туристами из Челябинской области. Для них уже подготовлены автобусы и обсерватор, в котором им предстоит провести две недели на карантине.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства области, на борту воздушного судна зарезервированы места для 34 южноуральцев, которые с нетерпением ждут возвращения домой.

В аэропорту южноуральцев встретят представители регионального минздрава, Роспотребнадзора и полиции. Им измеряют температуру, обработают багаж и специальными автобусами повезут в Челябинск. «Весь алгоритм их прилёта и прохождения приграничных процедур выстроен таким образом, чтобы ни с кем, кроме специально подготовленных сотрудников, прилетевшие не контактировали», - подчеркнули в правительстве.

В течение 14-дней туристы будут находиться на обязательной самоизоляции в санатории «Изумруд», где к их встрече уже все подготовлено. Их обеспечат всем необходимым, в том числе питанием. Медицинские работники будут постоянно наблюдать за состоянием их здоровья.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит на личном контроле вопрос возвращения южноуральцев на родину», - подчеркнули в пресс-службе главы региона.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, в Екатеринбург прибыл спецборт из Таиланда, на котором находилось 43 жителя Челябинской области. Они размещены в Челябинском областном реабилитационном центре на озере Смолино.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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