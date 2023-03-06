06.03.2023
Школу Трехгорного в этом году ждет долгожданный комплексный ремонт
06.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на седьмое марта (18+)
06.03.2023
В храме Коркино начала работу мастерская по изготовлению окопных свечей
06.03.2023
Насильник из Челябинской области осужден за содействие терроризму
06.03.2023
В Челябинской области с начала года от бешенства погибли шестеро животных
06.03.2023
Полицейские Челябинской области присоединились к флешмобу полиции Югры
В Челябинске 15 марта пройдет семинар «Автоматизация работы с маркетплейсами. Автоматизация продаж»
В ЮУТПП 15 марта для предпринимателей Челябинской области пройдет семинар про маркетплейсы
21.02.2023
О кастдеве, методах исследования целевой аудитории, росте продаж рассказали предпринимателям Челябинской области
07.02.2023
16 февраля в Челябинске пройдет бесплатный семинар от ЮУТПП на тему: «Чего хотят клиенты? CustDev как эффективный инструмент для роста продаж»
12.01.2023
Сергей Ермаков – об истинной социальной ответственности бизнеса и кадрах
20.12.2022
С бизнес-миссией в Гомеле побывали промышленники Челябинской области
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023