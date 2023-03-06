В Челябинске 15 марта пройдет семинар «Автоматизация работы с маркетплейсами. Автоматизация продаж»

15 марта 2023 года Комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по информации и рекламе проведет семинар на тему: «Автоматизация работы с маркетплейсами. Автоматизация продаж».

Спикеры:Алексей Гневышев – основатель и руководитель сервиса Tovaroved, Денис Бабичев ­ – руководитель проектов сервиса Tovaroved.

Модератор: Евгения Машенцева – председатель комитета ЮУТПП по информации и рекламе, заместитель директора по рекламе и продвижению ООО «РИАНА «Урал-Пресс-Информ».

Время проведения: 15:00 – 16:30 (по местному времени)

Место проведения: г. Челябинск, ул. Сони Кривой 56, кабинет 606, 6 этаж

Формат участия: очный и онлайн.

Мероприятие будет полезно для производителей, поставщиков, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, желающих увеличить свой оборот и начать продавать на маркетплейсах. Семинар рассчитан для новичков и на на тех, кто ещё не работает с маркетплейсами . Спикеры расскажут с чего начинать и как максимально быстрым и удобным сделать старт , слушатели получат общее понимание о маркетплейсах как о каналах продаж.

В программе семинара:

Обзор российских маркетплейсов.

С чего начать работу на маркетплейсах?

Основные этапы для старта работы с маркетплейсами.

Автоматизация и ускорение выхода на маркетпелйсы.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке

Дополнительную информацию можно узнать в отделе по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП по телефону: 265-39-58 или по электронной почте.