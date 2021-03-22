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В Челябинске 85-я маршрутка «Новосинеглазово-Мамино» начала возить льготников

В Челябинске появился седьмой маршрут с нерегулируемыми тарифами, доступный для льготных категорий граждан.

Как сообщил сегодня, 22-го марта, на аппаратном совещании в городской мэрии заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, это маршрут №85 «Новосинеглазово – Мамино».

Напомним, в настоящее время челябинские льготники уже обслуживаются на маршрутах №13, 35, 36, 40, 66, 86 с нерегулируемыми тарифами.

До конца марта перевозка пассажиров-льготников в столице Южного Урала начнется также на маршрутах №46, 85 и 112.