В Челябинске 85-я маршрутка «Новосинеглазово-Мамино» начала возить льготников

В Челябинске появился седьмой маршрут с нерегулируемыми тарифами, доступный для льготных категорий граждан.
Как сообщил сегодня, 22-го марта, на аппаратном совещании в городской мэрии заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, это маршрут №85 «Новосинеглазово – Мамино».
Напомним, в настоящее время челябинские льготники уже обслуживаются на маршрутах №13, 35, 36, 40, 66, 86 с нерегулируемыми тарифами.
До конца марта перевозка пассажиров-льготников в столице Южного Урала начнется также на маршрутах №46, 85 и 112.