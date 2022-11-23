В Челябинске автобус №51 будет ходить по-новому

В Челябинске с первого декабря автобус №51 «Сосновка – Братьев Кашириных» будет ходить по-новому.

Изменения в работу маршрута внесены по многочисленным просьбам пассажиров и для разгрузки автобуса №64 на участке от 40-летия Победы до Алого поля.

С первого декабря 51-е автобусы будут следовать от поселка Сосновка по улицам Свердловский проспект, проспект Ленина, Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Университетская Набережная, Чичерина, Братьев Кашириных. В остальном - без изменений.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», автобус 51-го маршрута будет ходить каждый день с интервалом 20-30 минут.