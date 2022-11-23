23.11.2022
«Ростелеком» в Челябинской области наградит лучшую цифровую компанию года
23.11.2022
В Челябинске автобус №51 будет ходить по-новому
22.11.2022
Ликвидирована КСП Коркинского района и создана КСП нового муниципалитета
22.11.2022
Советский район Челябинска начал монтаж новогодних арт-объектов
22.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 ноября (18+)
22.11.2022
Как оплатить налоги быстро и не выходя из дома: памятка от Сбера
В Челябинске автобус №51 будет ходить по-новому
Маршрут изменится с первого декабря по просьбам пассажиров
27.10.2022
В Челябинске на муниципальном маршруте выявили нелегальных перевозчиков
13.10.2022
К челябинцам возвращается 48-й автобус
09.10.2022
В Челябинске 492-й автобусный маршрут будет работать по регулируемому тарифу и круглый год
19.09.2022
В Челябинске запустили новый автобусный маршрут между Полетаево и Долгодеревенским
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022