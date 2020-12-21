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В Челябинске автомобилисты построили из внедорожников елку

В Челябинске владельцы внедорожников устроили предновогодний праздник и построили из машин елку. Композицию из автомобилей сняли на видео.

Владельцы внедорожников сначала включили мигающий свет, а после «зажгли» звезду на внедорожной елке.

Организатор спортивно-туристического клуба Offroad74 Сергей Журманов рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что мероприятие стало традиционным и прошло в четвертый раз.

Сначала организаторы сделали праздник для детей владельцев внедорожников, а потом сделали джиперскую елку. Саму композицию сняли на видео с квадрокоптера.

«Это клубное традиционное мероприятие, - сказал Сергей Журманов. – К нам приехали участники из других городов: Снежинска, Миасса, Озерска. Так как мы ездим на внедорожниках, елку сделали не на парковке, а загородом – на бездорожье».