В Челябинске больше не будет остановки «Каширинский рынок»

Администрация Калининского района Челябинска объявила конкурс на лучшее название для остановки общественного транспорта «Каширинский рынок», которая будет переименована в связи со строительством на месте рынка нового жилого комплекса.

Свои варианты ответа жители района и города могут оставлять в телеграм-канале администрации. Первые предложения уже есть: «Комплекс на Каширке» (от Андрея), «Отрадная» (от Маргариты), «Школа №104» (от Оксаны Семеновой, которая отмечает, что это учебное заведение находится рядом с местом будущей застройки и что многие школьники приезжают на учебу именно на транспорте, - такое название остановки, по мнению горожанки, было бы прекрасным ориентиром для ребят).

Отметим, сегодня, 29 июня, новый жилой комплекс, возведение которого планируется на месте Каширинского рынка в рамках комплексного развития территории, презентуют главе Челябинска Наталье Котовой.