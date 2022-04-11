В Челябинске бывшим узникам фашистских концлагерей доставят социальные пособия

В Челябинске бывшим узникам фашистских концлагерей доставят единовременные социальные пособия.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 11-го апреля, сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Он напомнил, что 11-го апреля во всем мире отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – материальную помощь челябинцы получат по случаю памятной даты.

По словам Сергея Авдеева, сегодня в столице Южного Урала проживает 117 бывших узников.