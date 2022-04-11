11.04.2022
Челябинские архитекторы собирают мнения горожан по вопросам благоустройства пяти территорий
11.04.2022
Алексей Текслер презентовал экономический потенциал Челябинской области в Ашхабаде
11.04.2022
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области
10.04.2022
За сутки заболело ковидом 392 южноуральца, выздоровело 400, умерло восемь человек
10.04.2022
Школьников Челябинска приглашают на соревнования по лазертагу
10.04.2022
В Челябинске столкнулись два пассажирских автобуса
В Челябинске бывшим узникам фашистских концлагерей доставят социальные пособия
21.03.2022
Наталья Котова заявила, что к 9 Мая Челябинск обязательно должен стать чистым
18.02.2022
В Челябинской области расширят меры поддержки детей погибших защитников Отечества
14.02.2022
В России начнут штрафовать за сравнение СССР с фашистской Германией
27.01.2022
В Челябинске празднуют снятие блокады Ленинграда
В субботу атмосферный фронт принесет на Южный Урал долгожданное тепло
08.04.2022
На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны
08.04.2022
Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022
Седьмого апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
06.04.2022