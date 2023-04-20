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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2023

В Златоусте полиция обучила дружинников основам патрулирования улиц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2023

В Миассе при поддержке ГРЦ Макеева состоялся концерт в поддержку военнослужащих

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2023

В Златоусте полиция обучила дружинников основам патрулирования улиц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2023

Южноуральцев приглашают внести свой вклад в «Корзину доброты»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2023

Победителей XIV Премии «Андрюша-2023» наградят на грандиозном Гала-концерте

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2023

В Челябинске девять человек заразились сальмонеллезом после употребления роллов
Роспотребнадзор
Приостановление работы
Отравление продуктами питания
Сальмонелёз
Общество
20.04.2023 12:50

В Челябинске девять человек заразились сальмонеллезом после употребления роллов

В Челябинске зарегистрировано девять случаев заболевания сальмонеллезным энтеритом у жителей, которые заказывали себе роллы. Работа предприятия, на котором изготавливали роллы, приостановлена на 60 суток, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Как отметили в ведомстве, сотрудники Роспотребнадзора побывали с внеплановым инспекционным визитом у индивидуального предпринимателя на производстве роллов.

Отмечается, что по результатам проверки на предприятии были установлены санитарные и технические нарушения. Предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе проведена заключительная дезинфекция.

Курчатовский районный суд вынес постановление о приостановлении деятельности предприятия на 60 суток. Решение передано на исполнение судебным приставам-исполнителям.

Роспотребнадзор
Приостановление работы
Отравление продуктами питания
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20.04.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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ММК произвел пять миллионов тонн металлопродукции с полимерным покрытием

17.04.2023 15:14

Глава СКР взял на контроль ситуацию с водоснабжением поселка в Челябинской области

17.04.2023 14:45

Магнитогорск принял Всероссийские соревнования по боксу

17.04.2023 14:36

В поликлиниках и больницах Челябинска начала работу «Великолепная пятерка»

17.04.2023 14:18

Совместный проект ММК и TrueConf завоевал награду международной «Связи-2023»

17.04.2023 13:58

билайн рассказал о росте популярности звонков по Wi-Fi среди челябинцев

17.04.2023 13:57

На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду