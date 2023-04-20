В Челябинске девять человек заразились сальмонеллезом после употребления роллов

В Челябинске зарегистрировано девять случаев заболевания сальмонеллезным энтеритом у жителей, которые заказывали себе роллы. Работа предприятия, на котором изготавливали роллы, приостановлена на 60 суток, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Как отметили в ведомстве, сотрудники Роспотребнадзора побывали с внеплановым инспекционным визитом у индивидуального предпринимателя на производстве роллов.

Отмечается, что по результатам проверки на предприятии были установлены санитарные и технические нарушения. Предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе проведена заключительная дезинфекция.

Курчатовский районный суд вынес постановление о приостановлении деятельности предприятия на 60 суток. Решение передано на исполнение судебным приставам-исполнителям.