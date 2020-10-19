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В Челябинске до конца года будет сдано в эксплуатацию шесть детских садов

Общество
Сегодня, 16:04
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске до конца этого года осталось ввести в эксплуатацию шесть детских садов. О готовности социальных объектов сегодня, 19-го октября, сообщил заместитель главы города по строительству Владимир Шамне.

На аппаратном совещании в челябинской мэрии чиновник доложил, что в детском саду в 48-м микрорайоне заканчиваются работы по внутренним инженерным сетям, ведутся внутренние отделочные работы и устройство полов, завершается устройство фасада и благоустраивается прилегающая территория.

«Общая строительная готовность объекта составляет 67 процентов. Ввод в эксплуатацию садика запланирован на декабрь 2020-го года», - сообщил Владимир Шамне.

Детский сад №2 в третьем микрорайоне («Академ Риверсайд») готов на 92 процента. Объект будет сдан в эксплуатацию в октябре текущего года. Здесь завершаются внутренняя отделка помещений и работы по благоустройству.

Еще один садик, в микрорайоне «Парковый-2», планируется сдать в ноябре. На данном объекте заканчиваются работы по внутренним инженерным сетям, ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Готовность детского сада – около 75-ти процентов.

Четвертый детский сад, в 47-м микрорайоне, тоже будет введен в эксплуатацию в ноябре. Этот объект готов более чем на 70 процентов.

«Завершаются работы по устройству внутренних инженерных сетей и внутренняя отделка, ведется монтаж грузового подъемника, завершаются фасадные работы и благоустройству», - доложил Владимир Шамне.

Также в ноябре будет сдан детский сад на двести мест на улице Монакова. Здесь в настоящее время ведутся устройство полов и внутренние отделочные работы, также подрядчик осуществляет работы по благоустройству и озеленению. Готовность объекта составляет около 80-ти процентов.

Последний, шестой, детский сад - на улице Якутской - по словам Владимира Шамне, также будет закончен в ноябре.

«В настоящее время завершаются работы по внутренним инженерным сетям, внутренние отделочные работы, благоустройство территории», - отметил чиновник.

Готовность объекта превышает 70 процентов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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