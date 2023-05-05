В Челябинске до первого июля закроют движение по переулку Молодежный

В Челябинске в восемь утра понедельника, восьмого мая, закроют движение транспорта по переулку Молодежный.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, движение будет закрыто в районе дома №4 по проспекту Ленина – в связи со строительством сетей водоснабжения.

Ограничение будет действовать до 20 часов первого июля.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.