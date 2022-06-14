14.06.2022
Озёрский «Золотой петушок» выиграл грант «Российского фонда культуры»
14.06.2022
Челябинцы отпразднуют Сабантуй в парке Гагарина
14.06.2022
Челябинская область впервые увидит «Аркаимское солнцестояние»
14.06.2022
День открытых дверей в госархиве Челябинской области получился ярким и познавательным
14.06.2022
В Челябинске дополнительно установят 500 мусорных баков
14.06.2022
Челябинская область откроет стекольное производство в ДНР
В Челябинске дополнительно установят 500 мусорных баков
18.06.2021
В Челябинске сгорели мусорные контейнеры
16.08.2019
Жители частного сектора Чебаркуля жалуются на невывоз мусора, регоператор винит мэрию
29.05.2019
В Челябинской области 35% жилого фонда не обеспечено контейнерами для сбора мусора
07.05.2019
Мусорные проблемы обсудили на совещании под председательством Генпрокурора РФ Юрия Чайки
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022