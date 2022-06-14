В Челябинске дополнительно установят 500 мусорных баков

В Челябинске дополнительно установят 500 мусорных контейнеров – соответствующая договоренность достигнута между главой города Натальей Котовой и руководством Центра коммунального сервиса.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, на уже существующих площадках для сбора твердых коммунальных отходов будут менять вышедшие из строя контейнеры и, кроме того, добавлять баки, чтобы привести количество емкостей для мусора к нормативу.

Данная работа ведется во всех семи районах южноуральской столицы (завершить ее планируется в ближайшее время). К настоящему моменту установлено уже около двухсот новых контейнеров.

«Замене подлежат старые, изношенные и пришедшие в негодность контейнеры, также ведется работа по установке дополнительных баков там, где об этом просят сами жильцы многоквартирных домов или представители управляющих компаний», - пояснили в мэрии.