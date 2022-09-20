В Челябинске фрезеруют дорогу на Братьев Кашириных, водители терпят временные неудобства

В Челябинске сегодня, 20-го сентября, фрезеруют дорожное полотно по улице Братьев Кашириных, на пересечении с Северо-Крымской.

Работы выполняет подрядчик городского комитета дорожного хозяйства - ООО «Ойкумена», в рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети.

Как сообщает КДХ Челябинска в своем телеграм-канале «Челябинский дорожник», в ночное время на данном участке подрядная организация проведет работы по восстановлению асфальтового покрытия.

«Приносим свои извинения за временные неудобства и просим автовладельцев скорректировать свои маршруты», - отмечают в комитете дорожного хозяйства.