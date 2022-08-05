05.08.2022
По факту убийства 19-летней челябинки возбуждено уголовное дело
05.08.2022
В Челябинске взорвался бензоробот
05.08.2022
В Челябинске продолжается строительство спортивно-тренировочного центра по лыжным видам спорта
05.08.2022
Еще одни кадровые перестановки в прокуратурах Челябинской области
05.08.2022
Набирают волонтеров на Парижский полумарафон
05.08.2022
Минсоц начал проверку после инцидента с мальчиком из детского дома Усть-Катава
В Челябинске готовится к отправке на Донбасс очередной гуманитарный груз
05.08.2022
Руководитель студенческих отрядов Челябинской области встретился с детьми из Донбасса
05.08.2022
Amnesty International увидела военные преступления украинских неонацистов
05.08.2022
Полицейские задержали челябинца, дискредитировавшего ВС РФ
04.08.2022
Бойцов челябинских батальонов, принимающих участие в СВО поддержат рублем
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022