В Челябинске готовится к отправке на Донбасс очередной гуманитарный груз

Сегодня, пятого августа, в Челябинске возле храма св.Ильи пророка и мученицы Татьяны в Шаголе организаторы очередной гуманитарной акции для жителей Донбасса встретили первую машину с гуманитарной помощью – из Магнитогорска. В ней – более восьми тонн груза: продукты питания, средства гигиены, медикаменты, одежда, бутилированная вода. Сбор самого необходимого для пострадавшего региона продолжится, а 13 августа 15-тонныйгруз отправится на Донбасс из аэропорта Кольцово.

Организаторами акции стали председатель фонда имени святого благоверного великого князя Александра Невского Денис Девяткин, вице-президент фонда магнитогорский предприниматель Артем Рыжков и настоятель храма мученицы Татьяны протоиерей отец Евгений.

Этот фонд, созданный в феврале в Москве, стал преемником ВСФ «Урал», хорошо известного в Челябинске. В свое время благодаря деятельности Военно-спортивного фонда «Урал» в Челябинске широкая общественность узнала имя уроженца Челябинской области легендарного разведчика-нелегала Исхака Ахмерова. На Алом поле в год 70-летия Великой Победы был установлен памятник Ахмерову, а во Дворце пионеров была открыта уникальная экспозиция, посвященная выдающимся разведчикам-уроженцам Урала.

Благодаря фонду «Урал» в Москве у здания пресс-службы Службы внешней разведки установлен памятник Павлу Фитину, уроженцу Урала, руководившему советской внешней разведкой в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Фонд «Урал» внес заметный вклад в дело возрождения комплекса ГТО в регионе. В Челябинске два года подряд по его инициативе проводились фестивали ГТО, ставшие важными событиями в спортивно-патриотической жизни региона. Новый фонд продолжит дело своего предшественника.